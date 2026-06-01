Veinte años sin Rocío Jurado: el ocaso de un clan roto por las herencias y la televisión

En la madrugada del 1 de junio de 2006 se apagaba la vida de Rocío Jurado. Y cuanto sucedió después, recordándola como una de las más grandes de la canción española, ha sido por un lado, el artístico, para reivindicarla en su arte a través de constantes reproducciones de sus discos y las imágenes en televisión. En cuanto a su familia, con alguna excepción, han protagonizado no pocos embrollos que hubieran disgustado muchísimo a la artista, quien siempre se desveló por los suyos, siendo generosa hasta el último momento, cuando firmó su testamento en el que su hija era la mayor beneficiaria. Fue el ser que más quiso.

Contar a estas alturas la vida de Rocío Mohedano Jurado no es ahora nuestra intención, por harto conocida. Hilvanaremos algunos recuerdos, partiendo de cuando la conocimos mediada la primera década de los años 60, cuando vivía con su madre en un hotel a espaldas de la Gran Vía madrileña, en el mismo edificio del tablao flamenco "Torres Bermejas".

Natural de Chipiona, hija de zapatero y ama de casa, donde nació en 1942, fecha que no aparece en las biografías múltiples sobre su figura, ni siquiera en el mármol de su tumba, donde la fecha más repetida tiene dos dígitos más, cuando en otras llegan a ser cuatro; todas erróneas. Me sirvo de la confidencia de una colega suya, con apellido histórico de la copla, que había tenido en sus manos el carné de identidad de la chipionera y allí aparecía claro está su verdadera edad, la que apuntamos sin temor de equivocarnos. Por si fuera poco, contemplando la imagen suya de su primer disco, donde se anunciaba sólo con su nombre, no da la impresión de ser una adolescente, si aceptáramos ese año falso. Su cuerpo lo delataba.

En Madrid, tras ganar algunos concursos locales en Sevilla, se instaló a comienzos de los años 60, inscribiéndose en la academia del maestro Quintero, que según ella no iba nunca a dar clases, y en su lugar lo hacía uno de sus pianistas. En ese tiempo ella y su madre vivían en pensiones baratas. Fuera o no cierto, dadas sus carencias económicas, refería que a una de ellas se llevó un tocadiscos, que le costó mil quinientas pesetas, y unos pocos discos, para aprenderse algunas canciones.

Y es en el "El Duende", tablao flamenco regentado por la legendaria Pastora Imperio, donde inició su carrera profesional; llegó recomendada por una amiga de su familia, Concha "la del Yoni", que era un exmatador, luego banderillero. Sus primeros pasos en ese tablao los dio Rocío junto a otras aspirantes al arte flamenco, dando palmas y pasos de baile si se terciaba. A razón de trescientas pesetas diarias por jalear a los artistas ya con nombre. A quien admiraba mucho por entonces, sin que su estilo se asemejara ella, era a Rocío Dúrcal. La muerte las hermanó de alguna manera cuando fallecieron con unos meses de diferencia.

Cuando Rocío Jurado se sitúa en la carrera por ser alguien en la canción española, preferentemente con incursiones en el flamenco, es a partir del espectáculo de Enrique Vargas "El Príncipe Gitano", seguido pronto en otro encabezado por Manolo Escobar, "Pregón de amores", con quien apareció de estrella femenina en la película "Los guerrilleros", de 1962. Cuatro años más tarde, Manolo Caracol la llevó a su "tablao" "Los Canasteros". "Sigue así, no desfallezcas, Rocío, y llegarás muy lejos, que yo no me equivoco nunca", sentenció el patriarca flamenco. Pero quiso abusar de ella y desasiéndose de él, se marchó del local para no volver allí nunca.

Juan Solano, otro indiscutible autor del género, proporcionó a la joven Rocío Juradol sus primeros estrenos: "Un clavel" y "Tengo miedo". Un poco más tarde, avanzada esa década sesentera, es cuando ya tiene espectáculo propio, "Rosa y aire" y luego "Pasodoble", de Quintero, León y Quiroga, donde Carmen Jara y Fernando Esteso completaban el repertorio de variedades. A partir de los siguientes años 70 es cuando Rocío Jurado ya es una incontestable estrella. Lo de "la más grande" vino alrededor de veinte años después, sin concretarse si partió desde México, quizás por algún periodista o crítico, o como yo creo, de un productor discográfico italiano que tuvo.

Un físico censurado en TV

La televisión, todavía en blanco y negro en España, dio el espaldarazo popular a muchos artistas, entre ellas a Rocío Jurado, quien el día que se le ocurrió lucir un pronunciado escote en su vestido llamó la atención en su casa a una espectadora que, muy irritada, se lo contó a su importante marido, llamó a Televisión Española y el jerifalte de turno ordenó que la chipionera se pusiera un chal para tapar aquella desvergüenza, lo que tranquilizó a la puritana señora de un ministro franquista.

Rocío fingió no querer escandalizar a nadie diciendo que antes tenía el cuerpo plano y se colocaba algo relleno para disimularlo. Pero con su ácida pluma, Emilio Romero escribió esto: "Es de otra época, de cuando las mujeres tenían dos tetas como dos carretas".

Vistiendo, no era como Lola Flores, elegante con o sin bata de cola. Pero con sus modelos, Rocío atraía a los caballeros. Lo daba todo en el escenario. "Yo, cuando actúo –comentaba un día- es como si me acostase con el público".

Quería casarse, pero su primer novio... no

En Valencia actuaba mucho, en el teatro Principal o en otros escenarios. Allí vivía su primer novio, Enrique García Vernetta, hermano gemelo de Sebastián (quien se casó con Salomé), hijos de un empresario, dueño de varias importantes perfumerías. La madre de Rocío, que la acompañaba siempre en sus desplazamientos como las antiguas "carabinas" no miraba con buenos ojos al perfumista, que tenía fama de ligón muy acreditada. La cantante soñaba con fundar un hogar pero Enrique le daba largas. Hasta que Rocío espació sus viajes a la capital del Micalet y quiso complacer a su madre lo más pronto posible.

El primer hombre que llegó al corazón de Rocío era un boxeador afamado, Pedro Carrasco, a quien conoció en un festival taurino, ella desmayada y él llevándola en brazos. Se casaron el 21 de mayo de 1976, en Chipiona, con todo el pueblo de testigo. La hija que tuvieron, a la que llamaban Rociíto en la prensa, a veces en broma como si fuera hija de los emperadores nipones, Roci-Hito, sería el ojito derecho de los dos, pero quien dio más disgustos a la madre.

Pedro Carrasco | Archivo

Casi veinte años, tras su separación de Pedro Carrasco, hubo de esperar Rocío para casarse en segundas nupcias con José Ortega Cano el 17 de febrero de 1995. La ruptura de aquella pareja provocó en la prensa infinidad de comentarios mientras los dos guardaban silencio. Hubo diferencias entre ambos, costumbres distintas en la intimidad.

El torero cartagenero era ya admirador de una famosa Rocío Jurado en tanto él no había conseguido su mayor triunfo en la Monumental de Madrid cuando tras una colosal faena el público solicitó el indulto del toro que le permitió esa concesión, que muy pocos toreros consiguen. Contaba él una anécdota: siendo todavía poco o nada conocido, yendo por la madrileña calle de Serrano, advirtiendo su presencia, sintió un vuelco en su corazón y la siguió un buen trecho hasta que la perdió de vista. Ya encumbrado como torero coincidió con Rocío en la consulta del doctor Mariscal. Encuentro que quizás pudo ser forzado a petición del torero, que era paciente del médico. Y a partir de entonces surgió la chispa amorosa de la pareja y pudieron casarse, no sin una angustiosa espera y cambio de fechas por culpa de una gravísima cogida del novio. No tuvieron descendencia y adoptaron dos niños, José Fernando y Camila de común acuerdo, aunque José fue el más decidido.

Un sorprendente desnudo

A partir de 1973 se produjo en el repertorio de Rocío un notable cambio y de la copla pasó a la balada. Y rodó una película que armó cierto escándalo, "La querida", en 1976, inaguantable folletín con secuencias medio eróticas trufadas de canciones, que de no ser por un incidente, hubiera pasado inadvertida para el gran público. Sucedió algo chusco: un espectador en Córdoba interpuso una querella en su ciudad considerando que aquella película constituía ¿…? Un escándalo público. La prensa nacional se hizo eco de aquella demanda judicial, sin consecuencias posteriores.

Unos años más tarde no tuvo inconveniente en aparecer en "Interviú" con escaso ropaje, en cuya portada figuraba este titular: "Rocío Jurado saca pecho". Nunca lo hubiera hecho en vida de su madre, que había muerto a los cincuenta y un años de cáncer de páncreas, la misma enfermedad que la llevó también a la tumba.

Su bienvenida a Frank Sinatra

¿Cuánto cobraba Rocío en 1980? Según mis investigaciones, setecientas cincuenta mil pesetas por gala. Otros medios, exageraban la cifra.

En 1986 Carlos Saura incluyó en su película "El amor brujo", en la banda sonora, cuatro canciones con la voz de Rocío acompañada por la Orquesta Nacional de España bajo la dirección de Jesús López Cobo: "La canción del amor dolido", "La canción del amor fatuo", "La danza del juego del amor" y "Las campanas del amanecer", con música de Falla.

Con su hija Rocío | Archivo

En vísperas del otoño de aquel 1986 la estrella fue invitada a dar la bienvenida a Frank Sinatra, que venía a Madrid a actuar en el estadio Santiago Bernabéu. No se conocían, por supuesto. En el aeropuerto de Barajas Rocío le entregó un ramo de flores y no hubo más entre ambos que un intercambio de sonrisas. Al parecer nadie le dijo a "La Voz" que la Jurado era una artista internacional. Los guardaespaldas de Frankie y su representante se lo llevaron rápidamente al hotel. Rocío no sacó nada en limpio de aquel encuentro, publicitariamente se entiende.

Rocío, por cierto, había aprendido algunas frases en inglés, podía mantener una breve conversación, como le ocurrió por aquella época durante una recepción en la Casa Blanca, en presencia de Ronald Reagan, el Presidente norteamericano.

La estrella de 'Azabache'

Y en ese Guadiana de canciones, ya acercándonos al decenio de los 90, cuando había cambiado de compositores y su repertorio contenía más baladas que coplas y cantes flamencos, aunque no los retirara del todo, le llegó la gran ocasión de ser la estrella de "Azabache", durante los fastos de la Exposición Universal sevillana. Su corazón estaba libre, ella acusaba la separación de Pedro Carrasco, acaecida en el verano de 1989.

La mayor parte de aquel fantástico espectáculo de canciones españolas, que duraba cuatro horas, fue a mayor gloria de Rocío. No consintió que Isabel Pantoja figurara en aquel elenco, donde Imperio Argentina cantaba casi todo en "play-back", dada su provecta edad, Juanita Reina en sus horas bajas, Nati Mistral un poco ajena pero brillante en sus interpretaciones y una menos conocida María Vidal que hizo un buen papel, para poco después apagarse.

Aquel 1992 le deparó a Rocío una destacada intervención en otro filme de impecable estética cinematográfica, "Sevillanas".

La copla y los toros

Era ya otoño. Atrás, quedaron sus recuerdos en la "Expo", que magnificaron sin duda su maestría con la copla. Año en el que en esa estación se destaparon sus amores con José Ortega Cano. En marzo de 1993 obtuvo el divorcio de Pedro Carrasco. Mes en cuyos finales inició el rodaje de una nueva versión de "La Lola se va a los Puertos", que ya había estrenado Juanita Reina en los años 50. La película costó doscientos millones de pesetas. Fue un fiasco para Rocío, aunque luciera una selección de conocidas coplas.

Tras su matrimonio con Ortega Cano el 17 de febrero de 1995, con separación de bienes, Rocío se vio inmersa en el mundillo taurino pues se convirtió en ganadera, de acuerdo con su marido, en la finca que éste compró a Juan Antonio Ruiz "Espartaco" en Castillblanco de los Arroyos, a una treintena de kilómetros de Sevilla, que bautizaron como "Yerbabuena". Rocío le estrenó un par de pasodobles a José, especialmente compuestos para él. No se atrevía a verlo torear en una plaza, pero sí lo acompañaba a algunas capitales donde estaba anunciado, quedándose en el hotel, a la espera de su regreso.

Madre adoptiva

La pareja deseaba tener descendencia. Rocío quería ejercer de madre, lo que no pudo hacer con su hija de igual nombre, al estar constantemente de viaje por sus compromisos artísticos, que no quería suspender. Así es que la crianza y educación, si así puede entenderse, corrió a cargo de su secretario, un esforzado y leal hellinero, Juan de la Rosa, a quien la niña llamó siempre "Tito Juan".

Por eso, al comprobar que no podía quedarse embarazada, Rocío y José adoptaron en Colombia a dos niños, Gloria Camila y José Fernando.

Había ya superado cierta crisis provocada por la separación matrimonial de su hija. Aquella boda con un guardia civil trajo por la calle de la Amargura a Rocío Jurado. Acariciaba la idea de retirarse en los próximos años, ya en la cercanía del nuevo siglo, aunque cantar continuaba siendo la gran pasión de su vida. Proyectaba montar una comedia musical a lo grande, antes de que este género fuera proliferando en Madrid.

La muerte

Con la llegada del siglo XXI los proyectos de Rocío la mantenían muy ilusionada, hasta que en el verano de 2004, en plena gira, encontrándose en su tierra gaditana, comenzó a sufrir unos inaguantables dolores estomacales que un doctor diagnosticó como muy serios y necesitaban de una urgente hospitalización. En Madrid le detectaron un cáncer. Alejada de los escenarios, tras suspender aquella triunfal gira por toda España, el matrimonio, tras varias consultas médicas y familiares, resolvió viajar a Houston. Se impuso luego una realidad: en España podía haber sido tratado exactamente igual que en Estados Unidos. Dejemos de lado los millones que desembolsaron en ese proceso, que acabó desgraciadamente con la muerte de Rocío Jurado.

En el otoño de 2005 parecía recuperada, lo que aprovechó para grabar un especial en TV.E "Rocío… siempre", emitido el 20 de diciembre, con duetos junto a varios artistas de categoría.

Así se despidió de cuantos la queríamos. Le quedaban seis meses de vida, hasta las cinco y cuarto de la mañana del 1 de junio de 2006. Su entierro en Chipiona constituyó una multitudinaria manifestación de duelo. España entera había vivido ya el declive de su salud y mostró en todas las capas sociales su gran tributo a su memoria.

De cuantos recuerdos a su nombre nos quedamos con estos versos de su ilustre paisano Rafael Alberti, con aires de eterno fandango: "Quédate en el sueño / para siempre y no te vayas / Rocío del Mar de Cádiz / faro que nunca se apaga".

Su importante legado

Resumir su vida y su carrera ya dijimos no era ahora nuestro compromiso. Miles y miles de páginas en diarios y revistas se han ocupado de ello. Y varios libros, uno de ellos en colaboración lo escribió María Teresa Campos. En cifras, su legado quedó constituido por la venta de alrededor de treinta millones de discos. Ciento cincuenta discos de oro y sesenta y tres de platino los tenía guardados en su chalé madrileño, los que en la actualidad junto a enseres y muchos álbumes con recortes de prensa se exhiben en el museo que se inauguró, con su nombre, en Chipiona, en julio de 2022, después de prolongados aplazamientos. En honor de "La voz del milenio", con la que se la ha denominado, aparte de lo de "La más grande". Consta de varias áreas temáticas, que engloban su vida y su carrera. Videos con sus canciones suenan allí constantemente desde que se abre hasta que se cierra el recinto. Su hija Rocío es quien está, desde Madrid, donde reside, a cargo del mismo.

Aquellas canciones de la última etapa de Rocío, al margen de las coplas, contaban historias femeninas. "Las mujeres me quieren mucho porque canto sus problemas. Los gays también se sentían identificados con ella. En directo, Rocío no miraba el reloj: en sus contratos firmaba cuarenta y cinco minutos de duración y ella alargaba su espectáculo a veces hasta las dos horas. "Yo soy de pueblo –decía – y mi éxito reside en que sé dónde están mis raíces".

A lo largo del tiempo, desde mi primera entrevista con ella, año 1964 hasta sus últimos años, tuve muy agradables encuentros con Rocío.. Quería a los periodistas, decía que "éramos sus niños". Preocupada por su hija, por su equivocada boda, por su separación, la última vez que nos vimos me hizo esperar varias horas hasta que me recibió en su habitación del hotel Meliá, de Alicante, Dolida por lo que se publicaba. No era mi caso. Entonces me dijo que deseaba retirarse pronto "para vivir en plenitud lo que hasta ahora no he podido".

Surgieron rumores meses antes de morir que su matrimonio con José Ortega Cano atravesaba una crisis que podía desembocar en la ruptura. La enfermedad imposibilitó saber si eso era o no cierto. Desencuentros, desde luego los había.

La última entrevista

Agosto de 2006. Jesús Quintero le hizo la última entrevista para su programa de Canal Sur. Un documento, un testamento. "Cuando me comunicaron los médicos lo que tenía me vine abajo. Se acaba la vida, se acaban las perspectivas… no hay futuro, no existe". Añadía: "No he perdido la alegría de vivir, tengo muchas ganas de luchar".

"¿Sientes que vas a ganar la batalla?", le preguntó "El Loco de la Colina". Y la respuesta: "Y si no la gano… cuando me vaya, no será porque no haya pelea…".

Y perdió la partida.

Han pasado veinte años de su ausencia. "El clan Jurado" se vino abajo. El testamento benefició en casi su totalidad a su hija. Un tercio fue para sus hermanos. José Ortega Cano no recibió nada, sí sus dos hijos. El varón, José Fernando, siendo mayor edad, fue disponiendo de una cantidad mensual a cuenta de lo que le dejó su madre adoptiva. Su carácter indómito e independiente le ha creado muchísimos problemas a Ortega Cano, que tuvo que internarlo varias veces, vigilar su conducta con amistades poco recomendables, algún idilio comprometedor y el constante despilfarro de ese dinero testamentario que fue malgastando.

Su fiel Juan de la Rosa disfrutó de un piso en Chipiona. Por poco tiempo, al morir unos pocos años después.. Lamentablemente en estos dos decenios transcurridos las vidas de todos ellos han cambiado del todo. Rocío hija se casó con Fidel Albiac. Su intervención en Telecinco con un largo serial, bien pagado, docuserie titulada En el nombre de Rocío, donde se hartó de contar confidencias sobre su madre y familia, no acabó de gustar, ni a los espectadores, ni a la prensa, y menos al clan Jurado .Un culebrón que la retrató para la audiencia. No se hablaba con casi nadie de los suyos, léase su padrastro. Y lo peor, ni con los retoños que tuvo con el exguardia civil Antonio David, que fue engrosando sus cuentas corrientes con lo que cobraba en las televisiones por ir contando intimidades de su exsuegra y cuanto rodeaba a la cantante y a su clan.

El resto de beneficiarios del testamento tampoco estaban de acuerdo. Amador, su tío, terminó mal con los terrenos que le cayeron en suerte. Y su vida matrimonial se quebró, divorciándose de su esposa, la peluquera de Rocío, con problemas para sobrevivir que iba sorteando con sus apariciones televisivas para contar miserias. Gloria, hermana de Rocío, fue la más discreta. En cuando a su viudo, pasó por un trance dramático, incapaz de soportar su soledad, dándose a la bebida, lo que le costó un accidente en el que perdió la vida un ciudadano, por su culpa, al embestir de frente su coche con el otro. Declarado culpable, el torero acabó pagando su delito con una condena carcelaria. Al quedar en libertad se casó en 2018 con Ana María Aldón, que tenía una frutería en Sanlúcar de Barrameda y acabó de tertuliana en un programa del corazón, tras tener un hijo en común, separarse e intervenir en "Supervivientes 2019".

En resumen, desaparecida Rocío Jurado, quienes de una u otra manera dependían de ella o tenían lazos familiares, rompieron todo aquel ambiente cálido y alegre que reinaba en vida de la llorada artista. Digamos que no la respetaron como ella hubiera querido, quien siempre fue generosa con todos.