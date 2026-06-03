Se publican fotografías inéditas del último concierto de The Beatles
El fotógrafo Jim Marshall inmortalizó una de las despedidas más icónicas de la historia de la música, y ahora, 60 años después, salen a la luz imágenes inéditas de aquel último concierto histórico.
El 29 de agosto de 1966, sin anuncios ni despedidas oficiales, The Beatles ofrecieron en San Francisco su último concierto multitudinario.
El Candlestick Park reunió a unos 25.000 seguidores que asistieron, sin saberlo, al cierre de la etapa de giras del grupo británico. Aquella actuación quedaría para la historia.
Sobre el escenario, la banda interpretó 11 canciones en un directo breve, condicionado por las limitaciones técnicas de la época. El repertorio comenzó con “Rock and Roll Music” y terminó con “Long Tall Sally".
Ahora, más de medio siglo después, esas instantáneas ven la luz en The Beatles by Jim Marshall: Live at Candlestick Park 1966, un libro, publicado el pasado 2 de junio, que reúne más de 150 fotografías, muchas de ellas inéditas hasta la fecha.
Detrás de todo estuvo el fotógrafo Jim Marshall, que contó con acceso total para documentar la jornada que, hasta años después, ninguno sabía que sería histórica. Por supuesto Marshall, el creador de la obra, es considerado uno de los mejores fotógrafos de conciertos de todos los tiempos.
El libro, que para muchos se ha convertido en el más cotizado del mercado, recoge no solo el concierto, sino también escenas del backstage y momentos previos. Entre ellas, la presencia de Joan Baez o el recorrido del grupo hacia el escenario.
El concierto duró apenas 33 minutos, un tiempo que contrastaba con la magnitud del fenómeno que representaban.
La gira de ese año había estado marcada por la polémica tras unas declaraciones de John Lennon. Sin embargo, las imágenes muestran a un público entregado, ajeno a la controversia.
Según recoge el libro, ya se percibía cierta sensación de final entre el equipo cercano a la banda. John Lennon y Paul McCartney, conscientes de ello, llegaron a subir al escenario con cámaras para inmortalizar el momento desde dentro.
Tras ese concierto, The Beatles dejaron los escenarios para centrarse en el estudio y abrir una nueva etapa.