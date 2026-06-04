Así es Arde Bogotá, el grupo de rock alternativo del que la princesa Leonor es fan

La banda de rock alternativo Arde Bogotá, originaria de Cartagena, se ha convertido en protagonista inesperada del ámbito institucional tras ser mencionada por la princesa Leonor en su reciente discurso de despedida en la Academia General del Aire, en Murcia.

La heredera al trono incluyó un verso de Cowboys de la A3, una de las canciones más emblemáticas del grupo: "Como una cowboy de la A-3 echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar", dijo la princesa.

Arde Bogotá nació en Cartagena en 2017 y está formada por Antonio García (voz), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y José Ángel Mercader (batería). Desde sus inicios, el grupo ha construido una identidad basada en un rock potente, letras emocionales y una fuerte presencia en directo, elementos que han sido clave en su crecimiento acelerado dentro de la escena musical española.

De los primeros temas al despegue nacional

El punto de partida discográfico llegó en 2019 con Antiaéreo, una canción que rápidamente se convirtió en carta de presentación del grupo. Poco después, ya bajo el sello Sony, publicaron el EP El tiempo y la actitud (2020), donde empezaron a perfilar su sonido: guitarras intensas, bases rítmicas contundentes y letras que hablaban de incertidumbre, juventud y búsqueda de identidad.

Su primer álbum, La noche (2021), supuso el primer gran salto de popularidad. Temas como Abajo, Cariño o Millennial consolidaron su estilo y los llevaron a girar por festivales y salas de toda España, donde su directo empezó a convertirse en uno de sus principales sellos distintivos.

Cowboys de la A3: el gran salto del grupo

El verdadero punto de inflexión llegó en 2023 con su segundo disco, Cowboys de la A3. Este trabajo no solo entró directamente en los primeros puestos de las listas de ventas en España, sino que también convirtió a la banda en fenómeno nacional.

De este álbum surgieron algunos de sus temas más reconocibles y considerados ya auténticos himnos generacionales, como:

Los perros , uno de sus mayores éxitos y canción que les valió premios y nominaciones internacionales.

, uno de sus mayores éxitos y canción que les valió premios y nominaciones internacionales. Cowboys de la A3 , tema que da nombre al disco y que mezcla nostalgia, carretera y juventud.

, tema que da nombre al disco y que mezcla nostalgia, carretera y juventud. La salvación, en la que más tarde colaboraron con Enrique Bunbury, que amplió su proyección a un público aún más amplio y se convirtió en uno de sus himnos más sentimentales.

Estos temas han consolidado la carrera de Arde Bogotá como una banda capaz de combinar ritmos rockeros con una narrativa muy ligada a la experiencia de una generación marcada por la incertidumbre.

Nueva etapa

Tras el éxito del disco, la banda inició giras por España y América, llenando festivales y recintos. Su crecimiento les ha llevado a escenarios internacionales en Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando su proyecto fuera de España.

En 2025 comenzaron a trabajar en su tercer álbum, grabado en Los Ángeles, del que ya han adelantado el sencillo Instrucciones (2026), mostrando una evolución hacia sonidos más experimentales, aunque sin perder su esencia rock que tanto les caracteriza.