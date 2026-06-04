Menú
Música

De Iron Maiden a Katy Perry: guía imprescindible de los festivales de verano en España

The Cure, Alice Cooper y Foo Fighters encabezan las grandes citas musicales de la temporada estival en el territorio nacional.

Las cosas de Palacios: Los festivales que vienen

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

The Cure, Alice Cooper y Foo Fighters encabezan las grandes citas musicales de la temporada estival en el territorio nacional.
Cordon Press

El equipo de Prohibido contar ovejas en esRadio arranca la sección con su habitual tono desenfadado y algunas bromas antes de centrarse en el tema del día: los festivales de música del verano en España. Coinciden en que nuestro país se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos gracias al buen clima y a su oferta turística.

El repaso comienza con el Primavera Sound (3-7 de junio, Barcelona), uno de los festivales más importantes del continente, con nombres como The Cure y Gorillaz. Le sigue el Mallorca Live Festival (12-14 de junio, Calviá), que combina artistas como Cypress Hill y Kaiser Chiefs con el atractivo de celebrarse en la isla.

En junio también destaca el Azkena Rock Festival (18-20 de junio, Vitoria), una cita imprescindible para los amantes del rock, con Alice Cooper y The Hives como grandes reclamos.

Julio llega cargado de propuestas. El Resurrection Fest (1-4 de julio, Viveiro) reunirá a pesos pesados del metal como Iron Maiden, Limp Bizkit y Sabaton. En esas mismas fechas se celebran el Rock Imperium de Cartagena, el Barcelona Rock Fest y el Río Babel de Madrid, con artistas tan variados como Within Temptation, Megadeth, Sex Pistols o Katy Perry.

A mediados de mes destacan el Cruïlla Barcelona, con Pixies, Suede y Garbage; el Mad Cool de Madrid, que contará con Foo Fighters, Florence and the Machine y The War on Drugs; y el Bilbao BBK Live, donde actuarán Robbie Williams y Calvin Harris.

Relacionado

La segunda mitad de julio trae el 30º aniversario del FIB de Benicàssim, con Franz Ferdinand y The Kooks, mientras que el Low Festival (31 de julio-2 de agosto) apostará por bandas como Kasabian, Ginebras y Fangoria.

El recorrido termina con el Sonorama Ribera (5-9 de agosto, Aranda de Duero), uno de los festivales más queridos por su ambiente cercano, que contará con artistas como Love of Lesbian e Iván Ferreiro.

En Cultura

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida