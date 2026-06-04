De Iron Maiden a Katy Perry: guía imprescindible de los festivales de verano en España

El equipo de Prohibido contar ovejas en esRadio arranca la sección con su habitual tono desenfadado y algunas bromas antes de centrarse en el tema del día: los festivales de música del verano en España. Coinciden en que nuestro país se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos gracias al buen clima y a su oferta turística.

El repaso comienza con el Primavera Sound (3-7 de junio, Barcelona), uno de los festivales más importantes del continente, con nombres como The Cure y Gorillaz. Le sigue el Mallorca Live Festival (12-14 de junio, Calviá), que combina artistas como Cypress Hill y Kaiser Chiefs con el atractivo de celebrarse en la isla.

En junio también destaca el Azkena Rock Festival (18-20 de junio, Vitoria), una cita imprescindible para los amantes del rock, con Alice Cooper y The Hives como grandes reclamos.

Julio llega cargado de propuestas. El Resurrection Fest (1-4 de julio, Viveiro) reunirá a pesos pesados del metal como Iron Maiden, Limp Bizkit y Sabaton. En esas mismas fechas se celebran el Rock Imperium de Cartagena, el Barcelona Rock Fest y el Río Babel de Madrid, con artistas tan variados como Within Temptation, Megadeth, Sex Pistols o Katy Perry.

A mediados de mes destacan el Cruïlla Barcelona, con Pixies, Suede y Garbage; el Mad Cool de Madrid, que contará con Foo Fighters, Florence and the Machine y The War on Drugs; y el Bilbao BBK Live, donde actuarán Robbie Williams y Calvin Harris.

La segunda mitad de julio trae el 30º aniversario del FIB de Benicàssim, con Franz Ferdinand y The Kooks, mientras que el Low Festival (31 de julio-2 de agosto) apostará por bandas como Kasabian, Ginebras y Fangoria.

El recorrido termina con el Sonorama Ribera (5-9 de agosto, Aranda de Duero), uno de los festivales más queridos por su ambiente cercano, que contará con artistas como Love of Lesbian e Iván Ferreiro.