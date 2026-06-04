Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

Rosalía se ha visto obligada a aplazar sus conciertos en Miami y Orlando programados para los días 4, 6 y 8 de junio debido a una "emergencia familiar", tal y como confirmó la promotora Live Nation a través de sus redes sociales. La artista catalana arrancaba este jueves su gira Lux en Estados Unidos, pero un contratiempo del que no se conocen más detalles ha hecho que tenga que cambiar de planes.
"Debido a una emergencia familiar, Rosalía debe posponer sus próximos shows en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. Mientras el tour sigue estudiando reprogramaciones, por favor conservad vuestras entradas. Más información pronto", dice el comunicado.
Due to a family emergency, Rosalía has to postpone her upcoming shows in Miami and Orlando. She is sorry to disappoint her fans, but the circumstances have left her with no other choice. As the tour explores rescheduling, please hold onto your ticket. More information soon. pic.twitter.com/0EYOksY9nV— Live Nation Florida (@LiveNationFL) June 4, 2026
Rosalía llegó a Miami esta misma semana y estaba inmersa en los ensayos de cara a la parte norteamericana de su gira, que la llevará a recorrer ciudades como Nueva York, Boston, Toronto o Houston y más tarde varios países de Latinoamérica.
El pasado mes de marzo también suspendió su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria, ante un aforo que superaba las 15.000 personas congregadas para disfrutar de su música. Rosalía aclaró los motivos médicos que la forzaban a tomar esta drástica decisión, revelando que había padecido un problema gástrico severo horas antes de subir a la tarima. "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", se disculpó ante sus seguidores italianos.