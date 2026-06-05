Caetano Veloso regresa a Madrid: el icono del Tropicalismo exiliado por la dictadura

Hacía tiempo que ninguna figura musical brasileña actuaba en España y este jueves día 4 lo hizo en Madrid Caetano Veloso en un único concierto en nuestro país, antes de seguir su gira en Portugal. Se trata de la presencia de uno de los más grandes cantautores latinoamericanos, ganador de 5 premios Grammy. Escritor, autor de varios libros de poesía, también cineasta, algunas de cuyas composiciones han aparecido en películas como Hable con ella, de Almodóvar. Caetano Veloso fue el fundador, junto a Gilberto Gil, del movimiento Tropicalismo, que mucho ha influido en la cultura musical de Brasil.

Caetano Emanuel Vianna Telles Veloso cumplirá el próximo 7 de agosto ochenta y cuatro años, natural de Santo Amaro, Bahía. De familia numerosa compuesta por ocho hijos, dos de ellos adoptados. Con nueve años ya tocaba el piano y compuso su primera canción, un baiäo. Cursó estudios en la Universidad de Salvador de Bahía.

De sus hermanos, también destacó como cantautora María Bethânia, a quien le brindó una composición que supuso el primer éxito como autor de Caetano Veloso. Luego, ya él grabó su primer álbum con otra notable intérprete, Gal Costa, "Domingo".

Lo fundamental en la carrera de Caetano Veloso fue su encuentro en 1968 en una calle de Bahía con Gilberto Gil, ambos con similares conceptos musicales; se pusieron a trabajar en lo que llamaron Tropicalismo, movimiento con el que fusionaron, partiendo de la bossa nova, la tradición musical brasileña, y más concretamente la de Bahía, con el rock, el pop y algún otro ritmo vanguardista. Eso los hizo famosos, mucho influyeron en la cultura del país y difundieron por todo el mundo.

La poesía y la política también los unía. Los dos mostraban su descontento con la dictadura brasileña y, advertidos, tuvieron que exiliarse, eligiendo Londres donde vivir. Después, al menos Caetano, pasó unos años lejos de su tierra en Madrid y Tel Aviv.

Su discografía es amplia. Se acerca a los sesenta álbumes. De sus composiciones, entre muchas otras, destacan: "Sozinho", "Vocé É Linda", "O Leâozinho"… Tiene también versiones de canciones populares mexicanas, como "Cucurrucucú, paloma" o chilenas, caso de "Fina estampa" y otras de ese estilo.

Bien que haya combinado esos temas tan comerciales, de raíz popular desde luego, con otros de contenido sociopolítico, lo que "New York Times" destacó al definirlo como "un revolucionario que sigue en movimiento".

Se ha acercado a menudo al rock, y así grabó un disco con el argentino Fito Páez. Y desde luego sin olvidar nunca la tradicional música brasileira.

Casado tres veces… con dos mujeres. Y eso queda explicado así, tras divorciarse de su primera esposa, Andréa Gadelha (1967-1986) y contraer segundo matrimonio con la actriz y productora Paula Lavigne el último año que rompió con el anterior. Casados hasta 2004, volvieron tras su ruptura a unirse en nuevas nupcias en 2016. Se echaban de menos, no hay duda.

Mucha ha sido la relación cultural de Caetano Veloso con España. El tiempo que vivió en Madrid le sirvió para conocer a fondo nuestras costumbres, la literatura española, el teatro y el cine, todas las actividades artísticas que su sensibilidad continúa cultivando. Por esas y otras virtudes el 4 de septiembre de 2023 fue investido "doctor honoris causa" por la Universidad de Salamanca, que sin duda había conocido en alguno de sus viajes, que lo reconoció, al galardonarlo, "por su larga trayectoria artística y cultural".