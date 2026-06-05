Desastre en el Primavera Sound: Massive Attack y Bad Gyal, cancelados por la lluvia

Los paraguas y los chubasqueros han sido los protagonistas en la pista que se abría frente a los neoyorquinos Geese, una de las pocas notas positivas de esta apertura accidentada de Primavera Sound en una jornada en la que se cancelaron los principales conciertos.

El trip-hop de Massive Attack y el reguetón de Bad Gyal fueron suspendidos. Entre tanto, chaparrón mediante, Doja Cat, Mac DeMarco y Alex G también renunciaron a presentarse en el escenario barcelonés, todo salpicado por una falta de información que convirtió el Parc del Fòrum en un caos con 70.000 personas sin saber qué hacer.

Renaldo & Clara, pese a lo gris del cielo, sí pudieron tocar L'encant (2026), último trabajo de la leridana.

Men I Trust se subieron a uno de los escenarios colindantes. Los canadienses, paradigma del dreampop, liberaron un ambiente cargado sus ensoñaciones en forma de la viral Show Me How o en piezas de su último Equus Caballus (2025), cristalizadas en To Ease You, Husk y Billie Toppy.

La lluvia

En la otra punta del recinto, la elegancia pausada de Blood Orange, es decir, Devonté Hynes, se instaló en uno de los escenarios principales gracias a I Wanna C U, Charcoal Baby y Champagne Coast, justo antes de que las primeras gotas hicieran acto de presencia en el show de Ravyn Lenae.

La estadounidense, su mezcla de R&B y neo-soul, fue lo último que se vio en el espacio que finalmente no han podido ocupar Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal o Alex G por, textualmente, unas "condiciones climatológicas y técnicas" que lo han hecho imposible.

Sin embargo, en uno de los escenarios secundarios y coincidiendo con la primera amenaza de lluvia, la banda neoyorquina Geese ofreció el que sin duda fue el gran concierto del jueves.

Aglomeraciones y confusión

El diluvio ha provocado el desprendimiento de una pantalla del escenario Revolut, lo que ha obligado también al cierre temporal, y luego ya definitivo, del Estrella Damm y la cancelación de las actuaciones de los grandes nombres de este jueves.

El desconcierto generado por el mal tiempo y la poca información ofrecida por los responsables del ciclo ha provocado aglomeraciones a la entrada y la salida.

Si la previsión meteorológica no falla, este viernes el Primavera Sound vivirá una jornada de normalidad, protagonizada por la legendaria banda británica The Cure, el pop de la estadounidense Addison Rae y las sesiones del aclamado DJ y productor Skrillex.