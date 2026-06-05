Muere el Indio Solari a los 77 años, referente del rock argentino y fundador de Los Redondos

Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, ha fallecido este viernes a los 77 años, según ha adelantado la CNN. El cantante, compositor y escritor argentino fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock de su país y el principal referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más populares de Sudamérica.

Por el momento, no se ha detallado la causa de la muerte, pero el cantante llevaba años sufriendo la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que hizo público en 2016 y que acabó provocando su retirada definitiva de los escenarios.

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos, Carlos Solari se trasladó durante su infancia a La Plata, ciudad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria artística y donde comenzó a forjar la identidad que le convertiría en una de las voces más reconocibles del rock argentino.

Su carrera dio un giro decisivo en 1975, cuando fundó junto al guitarrista Skay Beilinson la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conocida popularmente como Los Redondos.

El fenómeno de Los Redondos

La trayectoria de Los Redondos marcó un antes y un después en la música argentina. La formación pasó de actuar en pequeños espacios alternativos a convertirse en un fenómeno de masas capaz de congregar a decenas de miles de personas en cada concierto.

Durante sus 25 años de actividad, la banda publicó nueve álbumes de estudio y dejó canciones que se incorporaron al repertorio esencial del rock argentino. Discos como Gulp!, Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado!, Luzbelito o Momo Sampler consolidaron un estilo propio y una relación singular con sus seguidores.

Los conciertos del grupo llegaron a ser conocidos como las "misas ricoteras". Finalmente, la banda se separó oficialmente en 2001 tras años de éxito y después de que afloraran diferencias entre sus integrantes.

Su etapa con Los Fundamentalistas

Tras varios años alejado de la actividad pública, Solari regresó en 2004 con un nuevo proyecto, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Con esta formación publicó álbumes como El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte.

Su capacidad de convocatoria continuó intacta. Algunos de sus conciertos reunieron a cifras poco habituales en el rock latinoamericano. Uno de los más recordados tuvo lugar en Olavarría, en marzo de 2017, donde se registró una asistencia masiva que convirtió aquella actuación en uno de los eventos musicales más multitudinarios de la historia del país. Ese recital sería también su última actuación en directo.

Una carrera reconocida dentro y fuera de la música

Además de su trabajo como cantante y compositor, Solari desarrolló una faceta literaria y artística. Publicó libros y colaboró en distintos proyectos culturales durante los últimos años de su carrera.

Su trayectoria fue reconocida en varias ocasiones por la Fundación Konex. En 1995 recibió el Diploma al Mérito como uno de los cantantes destacados de la década en Argentina y en 2015 obtuvo el Konex de Platino como mejor cantante de rock de la década.

Recientemente, en mayo de 2026, había sido distinguido con el título de doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires.