Red Hot Chili Peppers vende su catálogo musical a Warner por 300 millones de dólares

Red Hot Chili Peppers han alcanzado un acuerdo para vender su catálogo musical a Warner Music Group por una cantidad que ronda los 300 millones de dólares (unos 255 millones de euros). La operación supone la cesión de los derechos de las grabaciones originales del grupo y se enmarca en la creciente tendencia de grandes artistas que han optado por monetizar sus catálogos mediante ventas multimillonarias.

Con esta adquisición, Warner pasará a controlar los ingresos futuros derivados de la explotación de las grabaciones de la banda, incluidos los procedentes de plataformas de streaming, emisiones radiofónicas, ventas físicas y digitales, así como licencias para cine, televisión o publicidad.

Warner amplía su control

La relación entre Red Hot Chili Peppers y Warner Music Group se remonta a más de tres décadas. La banda publica sus discos bajo este sello desde Blood Sugar Sex Magik, el álbum lanzado en 1991 que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Hasta ahora, los derechos de las grabaciones permanecían bajo el control de los integrantes del grupo. Con esta operación, Warner consolida su posición sobre uno de los repertorios más exitosos del rock contemporáneo.

El catálogo de Red Hot Chili Peppers genera alrededor de 26 millones de dólares anuales. Ese rendimiento económico ha convertido a la banda californiana en uno de los activos más atractivos dentro del mercado de compraventa de derechos musicales.

La operación habría contado además con financiación conjunta de Warner Music Group y la firma de inversión Bain Capital, que ha incrementado su presencia en este tipo de adquisiciones.

Anteriormente, los Red Hot Chili Peppers alcanzaron un acuerdo con Hipgnosis, actualmente denominada Recognition Music Group, para vender sus derechos de publicación por una cantidad estimada en unos 140 millones de euros.

Aquella transacción afectó a los derechos de autor de las composiciones, mientras que el nuevo acuerdo se centra en las grabaciones originales del grupo.

Una tendencia habitual

La venta de catálogos musicales se ha convertido en una práctica habitual entre artistas y bandas de primer nivel.

En los últimos años han cerrado acuerdos similares nombres como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young, Pink Floyd, Queen, Kiss o Tame Impala.

El atractivo de estas operaciones radica en que los artistas reciben una importante cantidad económica de forma inmediata a cambio de los ingresos que sus obras podrían generar durante las próximas décadas.

La operación llega después de que Red Hot Chili Peppers reforzaran su vigencia comercial con la publicación de Unlimited Love y Return of the Dream Canteen, ambos lanzados en 2022.