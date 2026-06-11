Detenido en Sevilla el cantante Beret por supuesta agresión sexual

El cantante de origen sevillano Francisco Javier Álvarez Beret (1996), conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual. Según han confirmado fuentes cercanas al caso a la agencia Europa Press, el artista se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial y será el Juzgado de Violencia de Guardia el que determine si ingresa en prisión.

Da la casualidad de que el cantante y compositor, que mezcla varios géneros musicales como pop urbano, balada, rap o reggae, actuó el pasado sábado en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV y también este martes, 9 de junio, en el acto multitudinario que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Barcelona. Beret interpretó dos temas, Superhéroes, considerado un himno a la salud mental, y Lo siento. Intervino junto a un coro infantil. Al acabar, emocionado, dijo: "Que viva el Papa, que viva el mensaje real que marca unidad".

Beret empezó su carrera musical autoeditándose y de forma independiente en plataformas digitales y YouTube.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que afectan al cantante, que comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales en 2013.