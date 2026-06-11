Ronaldinho debuta en la música cantando junto a Pitbull, Sean Paul y Juan Magán

Ronaldinho Gaúcho se acaba de lanzar al mundo de la música con Camisa 10, su álbum debut que inaugura de manera oficial su propio sello discográfico internacional. El proyecto reúne a más de 20 estrellas de la música mundial, incluyendo a gigantes como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

El astro brasileño, campeón del mundo en 2002 y eterna leyenda del FC Barcelona, confesó que este estreno —que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming— viene a cumplir un anhelo que ha guardado en secreto durante toda su carrera. "Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", ha escrito el brasileño en un comunicado oficial.

60 canciones

Se trata de un proyecto bastante ambicioso, un macrodisco compuesto por 60 temas donde participan intérpretes procedentes de 18 países. El álbum pretende ser puente entre ritmos tan diversos como el dancehall jamaicano y el afrobeats africano o el pop urbano, el trap y el reggaetón latino.

La voz de Ronaldinho se puede escuchar en tres canciones del álbum: Perfil (junto al artista regional mexicano Luis R. Conriquez), Vamos Celebrar (al lado del fiestero global Pitbull) y La Verde (acompañado por Tony Aguirre).

Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, además de talentos emergentes y consolidados de Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela, han querido formar parte de la alineación de Ronaldinho.

El tema encargado de abrir el disco es Lead, una potente colaboración a cargo de la leyenda jamaicana Sean Paul junto al grupo canadiense Banx & Ranx. "Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado", asegura.

Este lanzamiento se acompaña del nacimiento de Tu Música como sello discográfico internacional. La idea original y el desarrollo empresarial detrás de este titánico proyecto ha sido coordinada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, trabajando codo a codo con Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.