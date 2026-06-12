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Música

Libertad provisional para el cantante Beret tras ser detenido por una presunta agresión sexual

El juez prohíbe al artista acercarse a la mujer a menos de 500 metros y le retira el pasaporte tras la denuncia realizada el pasado mes de abril.

LD / Agencias
El juez prohíbe al artista acercarse a la mujer a menos de 500 metros y le retira el pasaporte tras la denuncia realizada el pasado mes de abril.
El cantante sevillano Beret. | EFE

El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado la puesta en libertad provisional del cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, tras su detención por una presunta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en la capital andaluza el pasado mes de abril.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

De forma provisional, al investigado se le atribuye un presunto delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Durante su comparecencia judicial, Beret se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

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