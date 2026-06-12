Taylor Swift hace historia: es la mujer más joven en el Salón de la Fama de los Compositores

La cantante estadounidense Taylor Swift ha alcanzado un nuevo hito en su exitosa trayectoria al convertirse en la mujer más joven en ingresar en el prestigioso Salón de la Fama de los Compositores. Durante una elegante gala celebrada en el hotel Marriott Marquis de Nueva York, la estrella del pop quiso dedicar este importante reconocimiento a sus padres y a su hermano, pilares fundamentales desde sus inicios.

En un discurso marcado por la emoción, la artista recordó los enormes sacrificios familiares. "Para mí fue fácil anteponer la composición a todo lo demás en mi vida, pero no debió ser nada fácil para mis padres y mi hermano hacer las maletas y trasladar a toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi arte", declaró ante los asistentes.

Swift, que lució un ceñido vestido negro de palabra de honor con estampado floral, subrayó que sus padres confiaron ciegamente en su talento desde el principio. La compositora destacó que hicieron este esfuerzo "cuando quedó claro que esto no era una fase pasajera por la que pasaba su hija preadolescente". Para cerrar su intervención, provocó un gran aplauso al reconocer que nunca podrá expresar su gratitud de forma suficiente.

A la ceremonia acudieron destacadas personalidades de la cultura y el deporte. Entre los invitados se pudo ver a Swift charlando de forma animada con su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, así como con el aclamado cineasta Steven Spielberg. Además, la velada contó con diversas actuaciones musicales, como la del cantante Sombr, que interpretó para la ocasión el tema Dear John.

A sus 36 años, la intérprete ha roto un importante récord dentro de esta institución musical. En términos absolutos, únicamente es superada por el legendario Stevie Wonder, quien recibió este mismo honor cuando apenas contaba con 32 años.

La carrera de Swift, que despegó en 2006 con el lanzamiento del sencillo Tim McGraw, se ha consolidado como una de las más prolíficas del panorama internacional. A lo largo de casi dos décadas ha publicado doce discos, siendo el más reciente The Life of a Showgirl. En su palmarés figuran 14 premios Grammy, ostentando el récord de ser la única persona en ganar cuatro veces el galardón al Mejor Álbum del Año gracias a sus trabajos Midnights, Folklore, 1989 y Fearless.

El Salón de la Fama ha destacado varias composiciones clave de su catálogo, entre las que sobresalen éxitos mundiales como All Too Well, Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty.

Junto a la estrella de Pensilvania, la gala sirvió para honrar a otros grandes creadores de la industria musical. Este año se unieron al Salón de la Fama figuras como Walter Afanasieff, coautor del popular All I Want For Christmas Is You; la artista canadiense Alanis Morissette; el célebre Kenny Loggins; y los miembros de la banda KISS, Gene Simmons y Paul Stanley.

El presidente de la institución, Nile Rodgers, emitió un comunicado en el que ensalzó la figura de los premiados. "La selección de este año no solo presenta canciones emblemáticas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros", apuntó el directivo para clausurar una noche histórica.