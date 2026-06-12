En esta entrega de Prohibido contar ovejas en esRadio reciben a Gisme y Coque, integrantes de la banda de rock Ultraligera, para conversar sobre su trayectoria, su último trabajo de estudio y las experiencias acumuladas en sus intensas giras. Durante la charla suena su tema Tu Problema, una pieza que destaca por su energía y que sirve como ejemplo de la independencia creativa que caracteriza al grupo, el cual prefiere mantenerse fiel a su estilo propio antes que sumarse a las modas pasajeras de la industria musical.

Los músicos comparten con la audiencia los detalles del proceso creativo detrás de sus canciones. Coque explica que la base musical de su tema principal surgió de un riff de guitarra que compuso en la habitación de un hotel durante una gira anterior, mientras que Gisme aprovechó una visita a una galería de arte para escribir la letra correspondiente. La composición definitiva se terminó de pulir en un trayecto entre A Coruña y Málaga, reflejando perfectamente la intensidad de la vida en la carretera.

A pesar del rápido impacto de su EP y sus trabajos de larga duración, los miembros de la banda confiesan convivir de manera constante con la inseguridad del artista. Gisme reflexiona sobre una cierta falta de merecimiento que experimentan al ver a miles de personas corear sus temas, algo que les resulta chocante tras haber pasado bastantes años tocando en la calle, haciendo versiones de clásicos y cargando ellos mismos con todo su equipo técnico.

Para la banda, su evolución no se debe a un único momento de éxito repentino, sino a un crecimiento progresivo muy medido y trabajado a lo largo de los años. Recuerdan con humildad cómo empezaron tocando ante apenas veinte personas en pequeños locales para luego pasar a cincuenta, cien y, finalmente, miles de seguidores en grandes recintos. Aunque el directo exige una enorme concentración física y mental para coordinar la habilidad psicomotriz fina con la memoria de las letras, los músicos disfrutan de la profunda conexión con el público que se genera cuando son conscientes de la magnitud de lo que ocurre sobre el escenario.

La entrevista también deja espacio para el humor al hablar de la convivencia en los conciertos y de cómo gestionan las críticas de los demás. Ante la existencia de detractores y haters, el grupo prefiere no malgastar su tiempo ni su energía en responder, argumentando que incluso los mayores mitos de la historia del rock han tenido que lidiar con opiniones negativas a lo largo de sus carreras.

Entre las anécdotas de festival más divertidas, recuerdan un accidentado encuentro con el dúo de rap Ajax y Prok, que comenzó con cierta tensión y terminó en una gran fiesta de camerino, o la experiencia de compartir cartel con artistas de estilos tan diferentes como Aitana Ocaña. Destacan que, más allá de las diferencias de género, dentro del colectivo musical predomina el compañerismo y el respeto mutuo.

Anoche tuvimos el placer de charlar con @ultraligera_ sobre Lapsus, lo que está por venir y el gran momento que atraviesa la banda. Gracias por la visita, la música y la conversación. ¡Nos vemos en la carretera! 🚀🎙️#ProhibidoContarOvejas pic.twitter.com/XQHr7KC4HG — Prohibido Contar Ovejas (@prohibidocontar) June 12, 2026

En el apartado técnico, explican que gran parte de su identidad se basa en la experimentación sonora. Revelan que muchos de los sonidos que el oyente podría identificar como sintetizadores son en realidad guitarras eléctricas tocadas con un dispositivo EBow, un aparato electromagnético que genera un sustain infinito, combinado con un minucioso trabajo en los pedales de efectos.

Finalmente, los integrantes de la banda expresan su más sincero agradecimiento a los seguidores por el inmenso respeto que muestran en cada directo, asegurando que esta energía mutua es la que les da fuerzas para afrontar su exigente gira de verano, la cual los llevará por numerosos rincones de la geografía española. Asimismo, recuerdan con especial cariño el trato y el apoyo recibido por parte de bandas consagradas de la escena nacional como Lori Meyers, quienes les demostraron una gran generosidad en sus comienzos, tratándolos de igual a igual y enseñándoles valiosas lecciones de compañerismo sobre cómo comportarse dentro del panorama musical actual.