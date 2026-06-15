La cantante Lydia Rodríguez abandona Presuntos Implicados y denuncia episodios de "maltrato" y "control"

La cantante Lydia Rodríguez ha anunciado su salida de Presuntos Implicados tras denunciar públicamente una serie de situaciones que califica de "maltrato" y "control" durante su etapa en la formación. La artista ha hecho pública su decisión a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, según recoge Europa Press.

En el mensaje, Rodríguez asegura que sufrió una fuerte falta de libertad para expresarse tanto en el ámbito personal como en sus propias redes sociales. "El control sobre mí llegó a ser tan extremo que no tenía libertad de expresión en lo absoluto, ni siquiera para hablar de lo que yo quisiera en mis redes sociales personales, arrebatándome la libertad de ser quien realmente soy", ha afirmado.

La vocalista también ha cargado contra quienes compartieron con ella esta etapa musical, a quienes reprocha no haber intervenido ante determinadas conductas. "Lo más doloroso de todo esto fue la absoluta falta de compañerismo. Ellos fueron conocedores de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron. Soporté situaciones intolerables alimentadas por el ego exagerado de los otros componentes", ha señalado.

Presión por la imagen

Entre los episodios que relata, Rodríguez denuncia haber sido sometida a una fuerte presión relacionada con su aspecto físico, una circunstancia que, según explica, acabó afectándole emocionalmente. Como ejemplo, recuerda unas palabras que asegura haber escuchado por parte de un mánager de la banda: "Cuando subas al escenario, todos te tienen que querer follar".

La artista sostiene que comentarios de este tipo resultan hoy "intolerables y denunciables" y lamenta no haber recibido disculpas por lo ocurrido.

Asimismo, Rodríguez ha vinculado su experiencia con la salida de Sole Giménez. "Con la perspectiva del tiempo" y después de haber vivido estas circunstancias, asegura que comprende "perfectamente" las razones que llevaron a la intérprete a abandonar la formación años atrás.

Nuevo proyecto en solitario

Pese a las duras acusaciones, la cantante afronta esta nueva etapa con optimismo y ya trabaja en futuros proyectos musicales. "Me voy con la cabeza alta y muy ilusionada por el futuro. Quiero que sepáis que esto no es un punto y final para mí: ya me estoy preparando para lanzar nueva música, un proyecto propio donde mi voz -en todos los sentidos- sí sea escuchada y donde podré reencontrarme con todos vosotros desde la libertad, la dignidad y el respeto", ha concluido.