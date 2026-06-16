El programa Prohibido Contar Ovejas de esRadio, presentado por Felipe Couselo, dedica esta entrega a repasar la trayectoria de uno de los realizadores de videoclips más influyentes de las últimas décadas, el británico Jonathan Glazer. Glazer, consagrado recientemente en el cine comercial con largometrajes como La Zona de Interés, comenzó su andadura en el mundo audiovisual dirigiendo anuncios de televisión y piezas musicales. A lo largo del programa, Couselo analiza de forma amena y detallada una selección de las diez obras cumbre de este director, caracterizadas por su fuerza visual, su experimentación técnica y sus constantes referencias al mundo cinematográfico de autores como Stanley Kubrick.

La andadura musical comienza con el clásico de 1995 'Karma Coma' de la banda de trip hop Massive Attack. Esta canción, perteneciente al aclamado álbum Protection, cuenta con un videoclip repleto de pasajes surrealistas y claustrofóbicos que rinden un claro homenaje a la película El Resplandor. Couselo recuerda cómo esta obra definió la madurez visual del género y captó la atención de otros artistas de la época. Ese mismo año, Glazer firmó su segundo gran trabajo dirigiendo el videoclip de 'The Universal' para la banda británica Blur, recogido en su disco The Great Escape. En esta pieza, el director recrea una estética futurista inspirada directamente en La Naranja Mecánica, posicionando a los miembros del grupo en una atmósfera blanca y perturbadora.

El recorrido continúa en el año 1996 de la mano de Radiohead con la canción 'Street Spirit (Fade Out)', perteneciente al álbum The Bends. En este videoclip, rodado en un elegante blanco y negro en una zona desértica de California, Jonathan Glazer experimentó con diferentes velocidades de filmación, una técnica innovadora para la época que permitía intercalar imágenes a velocidad normal con otras extremadamente ralentizadas. Esta técnica de edición dotó a la pieza de una calidad mística que encajó a la perfección con la melancolía que transmite la voz de Thom Yorke.

Sin duda, uno de los trabajos más icónicos y premiados del director llegó de la mano de Jamiroquai y su éxito Virtual Insanity, lanzado en 1996 dentro de su álbum Travelling Without Moving. El presentador explica la curiosa realización técnica de este videoclip, donde el cantante Jay Kay baila en una habitación mientras los muebles y las paredes parecen moverse de forma independiente. Felipe Couselo detalla que, al contrario de lo que muchos piensan, el suelo permanecía fijo y era la propia estructura de la habitación la que se desplazaba sobre raíles, un ingenioso truco que evitó costes desorbitados de producción y posibles accidentes durante el rodaje.

En 1997, Glazer colaboró con el músico australiano Nick Cave en su desgarrador tema 'Into My Arms', del álbum The Boatman's Call. La realización destaca por su extrema sobriedad, presentando a diversos personajes en situaciones de profunda angustia emocional sobre un sobrio fondo negro. Aunque el propio Nick Cave consideraba la canción como una pieza optimista y sintió que el resultado visual era demasiado lúgubre, el videoclip se convirtió en un clásico por su capacidad para transmitir dolor y redención. Ese mismo año, el director repitió colaboración con Radiohead para el videoclip de Karma Police, una inquietante persecución nocturna grabada desde la perspectiva subjetiva de un coche que persigue a un hombre en mitad de la carretera.

El programa avanza hacia el año 1998 con la banda Unkle y su tema 'Rabbit in Your Headlights', que cuenta con la colaboración vocal de Thom Yorke. El videoclip está protagonizado por el actor francés Denis Lavant, quien camina desorientado por un túnel de tráfico mientras es repetidamente arrollado por diversos vehículos en una metáfora visual impactante y cruda. Dos años más tarde, en el 2000, Glazer dirigió a Richard Ashcroft en 'A Song for the Lovers'. En esta ocasión, la cámara sigue al cantante en una habitación de hotel en tiempo real, integrando los sonidos ambientales y cotidianos con la propia melodía de la canción.

La última etapa del repaso visual de Jonathan Glazer incluye la turbia pieza 'Live with Me' de Massive Attack en 2006, un crudo retrato de la decadencia y el alcoholismo protagonizado por una mujer en su apartamento. Asimismo, se destaca la colaboración en 2009 con el supergrupo The Dead Weather para el tema 'Treat Me Like Your Mother', donde Alison Mosshart y Jack White protagonizan un violento tiroteo en un descampado. Para cerrar esta entrega especial en esRadio, Couselo introduce como broche de oro la canción 'Phat Planet' del dúo Leftfield, tema que sirvió de banda sonora para el legendario anuncio de televisión de la marca de cerveza Guinness titulado 'Surfer' en 1999, considerado uno de los mejores spots publicitarios de la historia bajo la magistral dirección de Glazer.