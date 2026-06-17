La música en español gana peso en los Grammy con la nueva categoría de Mejor canción latina

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha aprobado una importante remodelación de los premios Grammy de cara a su próxima edición, prevista para el 7 de febrero de 2027. Entre las novedades destaca la creación de una categoría específica para reconocer las canciones interpretadas mayoritariamente en español, así como otra destinada a premiar las mejores interpretaciones de pop asiático.

Según informa EFE, la organización ha incorporado cinco nuevas categorías a los galardones, que se sumarán a las 95 ya existentes. A partir de la próxima edición se entregarán reconocimientos a la Mejor canción latina, Mejor interpretación de pop asiático, Mejor interpretación de R&B en dúo o grupo, Mejor interpretación vocal de pop tradicional y Mejor álbum de folk tradicional.

La nueva categoría de Mejor canción latina supone uno de los cambios más relevantes. El premio estará reservado a composiciones en las que el español represente más del 51% de la letra, un reconocimiento que evidencia el creciente peso internacional de la música en este idioma.

La decisión llega después de que Bad Bunny se convirtiera en el primer artista en ganar el premio al Mejor Álbum del Año con un disco íntegramente en español.

Con esta incorporación, los Grammy amplían el espacio reservado a la música latina dentro de sus premios generales. Hasta ahora, las categorías relacionadas con este ámbito incluían reconocimientos como Mejor álbum de pop latino, Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana), Mejor álbum de jazz latino, Mejor álbum de rock latino o alternativo y Mejor álbum de música latina tropical.

Auge del K-pop

Otra de las grandes novedades es la creación de un premio específico para el pop asiático. La medida coincide con el auge global experimentado por el K-pop y con el regreso en julio del año pasado de BTS, una de las bandas más representativas del género.

El director ejecutivo de la academia, Harvey Mason Jr., defendió estos cambios en un comunicado difundido este martes. A su juicio, la edición de 2027 reflejará "el extraordinario crecimiento que se ve en la música". Además, aseguró que "los cambios hechos por los miembros de la Recording Academy hablan de la amplitud de la industria musical de hoy y de los numerosos géneros, oficios y creadores que la moldean".

Junto a las nuevas categorías, la institución ha anunciado modificaciones en su sistema de votación. Los miembros con conocimientos en distintos géneros podrán participar en hasta 15 categorías, una medida que se complementará con la revisión de varios criterios relacionados con el premio a Mejor nuevo artista, Mejor álbum histórico, Mejor notas de álbum, así como con la elegibilidad de los álbumes y las recompensas para los compositores.

La academia estadounidense sostiene que estas reformas buscan adaptar los Grammy a una industria más diversa y dar mayor visibilidad a géneros, creadores y categorías que hasta ahora habían quedado en un segundo plano.