Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026: "No ha sido posible encontrar una situación sostenible"

El Reggaeton Beach Festival no celebrará su gira de verano de 2026 en España. La organización ha comunicado a los proveedores la cancelación de todos los eventos previstos tras concluir que el proyecto no es viable en las condiciones actuales, según ha adelantado el diario El Mundo. Por el momento no existe un comunicado público oficial, aunque la decisión ya habría sido trasladada a las empresas implicadas en la producción.

La suspensión afecta a una de las marcas de festivales de música urbana con mayor presencia en el circuito nacional en los últimos años, y llega en un contexto en el que otras citas musicales también han sido canceladas recientemente por motivos similares de viabilidad económica y venta de entradas.

Suspensión de trabajos

Según la información difundida, la organización ha solicitado formalmente a los proveedores el cese inmediato de cualquier trabajo en curso o previsto relacionado con el festival. El objetivo, según el mensaje enviado, es evitar la generación de nuevos costes o compromisos derivados de una gira que finalmente no se llevará a cabo.

En ese comunicado interno, la dirección del festival señala: "Nos vemos obligados a confirmar que los festivales previstos no se celebrarán", una comunicación que, por el momento, no ha sido trasladada en forma de anuncio público general.

La decisión implica la paralización de toda la cadena de producción vinculada al evento, desde montaje técnico hasta servicios auxiliares contratados para las diferentes fechas previstas del verano de 2026.

Ciudades afectadas y venta de entradas

La gira cancelada contemplaba paradas en varias ciudades españolas, entre ellas Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Mallorca, Santander y Nigrán. En algunos de estos enclaves, el festival ya había iniciado la comercialización de entradas a través de su página web oficial, con un volumen de ventas que, según fuentes del sector, era significativo en determinadas sedes.

A pesar de la decisión comunicada a proveedores, la venta de entradas no se habría detenido de forma inmediata en todos los canales, lo que añade incertidumbre entre los compradores a la espera de información oficial sobre el procedimiento de devolución.

Fuentes cercanas a empresas ticketeras apuntan a que será obligatorio devolver el 100% del importe de las entradas, de acuerdo con la normativa habitual en cancelaciones de eventos de este tipo.

Argumentos de viabilidad

La organización justifica la cancelación en la imposibilidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto tras analizar diferentes escenarios operativos y financieros. En el mensaje interno se explica que se han evaluado diversas alternativas para llevar a cabo la gira prevista, sin que finalmente se haya encontrado una solución viable.

El texto señala: "Durante los últimos meses, hemos analizado en profundidad las posibles alternativas para llevar a cabo la gira prevista. Se han estudiado diferentes escenarios operativos y financieros con el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto. Sin embargo, tras evaluar todas las opciones disponibles, lamentamos comunicar que no ha sido posible encontrar una situación sostenible".

La decisión se produce en un contexto en el que otros festivales en España han anunciado cancelaciones recientes, en algunos casos por dificultades en la venta de entradas o problemas de planificación. Entre ellos se encuentran citas como Fortaleza Sound o Solaris Nerja, también suspendidas en fechas próximas a su celebración.

Revisión de la situación empresarial

En el mismo comunicado, la nueva dirección de la marca apunta a que la situación viene condicionada por dificultades acumuladas de ejercicios anteriores, aunque subraya que la actual gestión ha revisado el contexto global del proyecto antes de adoptar la decisión de cancelación.

Asimismo, se indica que el caso será revisado conforme a los mecanismos legales correspondientes, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y transparente en la gestión de los compromisos adquiridos con proveedores y colaboradores.