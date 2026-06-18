Miguel Ríos suspende varios conciertos por un leve traumatismo craneal

Miguel Ríos se ha visto obligado a cancelar temporalmente sus próximos compromisos profesionales tras sufrir un percance de salud. Según ha informado el propio equipo del artista a través de una nota oficial, el cantante ha padecido un pequeño accidente doméstico que le ha provocado "un leve traumatismo craneal", lo que le impedirá subirse a los escenarios durante los próximos días por prescripción facultativa.

La noticia ha sido confirmada en primera instancia por el Ayuntamiento de Orense, ciudad en la que el músico andaluz tenía previsto actuar este mismo viernes con motivo de las celebraciones de la localidad. El Consistorio ha emitido un escrito en el que lamenta profundamente la ausencia del histórico intérprete y avanza que a lo largo de las próximas horas anunciará quién será el sustituto para el concierto que cubra el hueco dejado en el cartel de las fiestas patronales.

Además de la esperada cita musical en la provincia gallega, el inesperado incidente de salud también afecta de manera directa a la agenda del artista en las Islas Canarias. El comunicado oficial remitido a los medios por la oficina de representación del músico detalla que el cantante tampoco podrá comparecer ante sus seguidores en el recital que tenía programado próximamente en el municipio de Arucas, situado en Gran Canaria. "Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo", señala de forma explícita el texto sobre su estado.

Desde el entorno de Miguel Ríos han querido aprovechar la misiva para transmitir un mensaje de tranquilidad a todos sus incondicionales, asegurando que el artista se encuentra bien y se recupera satisfactoriamente del golpe. Asimismo, han expresado públicamente que sienten profundamente "las molestias que esta situación pueda ocasionar" a los asistentes y han agradecido de corazón "la comprensión, el cariño y el apoyo de todos sus seguidores" en estos momentos de recuperación.

Respecto a la posibilidad de que estas actuaciones suspendidas se puedan llegar a celebrar más adelante, el equipo de trabajo del veterano cantante no ha cerrado la puerta a buscar una solución. "En los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas", han añadido al respecto. Finalmente, el escrito oficial zanja la cuestión asegurando que el propio artista desea "trasladar personalmente su agradecimiento a todos" y que confía plenamente en su pronto regreso a los escenarios en cuanto los médicos le den el alta definitiva.