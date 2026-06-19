Pitingo cancela su concierto en Badalona por "una indisposición médica grave"

El concierto del cantante Pitingo que iba a tener lugar este viernes 19 de junio en Badalona dentro del festival Música Gran Sol ha sido suspendido por "una indisposición médica grave del artista", según ha explicado Mundo Management, la promotora, en un comunicado compartido también en las redes sociales del propio Pitingo.

La promotora ha señalado que la situación del artista ha provocado la cancelación del acto "de manera inmediata" y que "en nombre de Pitingo y toda la organización, queremos pedir disculpas por cualquier inconveniente que esta situación pueda ocasionar", agradeciendo al mismo tiempo "la comprensión, el cariño y el apoyo del público".

Asimismo, han informado que se encuentran trabajando para programar un nuevo concierto y "poder reencontrarnos muy pronto con todos sus seguidores".

Desde el Ayuntamiento de Badalona también se ha comunicado la noticia y han explicado en un comunicado que, en consecuencia y de acuerdo con la Asociación de Vecinos Sant Joan de Llefià, se han anulado todos los actos previstos de la fiesta mayor de Sant Joan de Llefià - Gran Sol previstos para esta noche.

Por otro lado, han asegurado que se mantiene la actuación gratuita de Maruja Limón prevista para mañana, sábado 20 de junio, a las 22:00, en el anfiteatro del parque del Gran Sol de Badalona.