En esta nueva entrega del programa Prohibido Contar Ovejas, el presentador Felipe Couselo recibe en los estudios de esRadio a Javi, líder y vocalista de la formación Parquesvr. A lo largo de la charla, ambos analizan el momento dulce que atraviesa la banda madrileña tras el lanzamiento de su último trabajo, un proyecto que consolida su propuesta en el panorama del rock alternativo español gracias a su personalísimo estilo.

Javi, que compagina su actividad sobre el escenario con su faceta profesional como promotor de eventos, ofrece una interesante reflexión sobre la industria musical actual. El músico señala que uno de los principales obstáculos para las bandas emergentes es la falta de comprensión de las dinámicas comerciales del sector, una barrera que él ha logrado esquivar gracias a su experiencia organizando conciertos y descubriendo nuevos talentos.

El nuevo álbum del grupo, titulado Mitos y Leyendas, supone un paso adelante en su evolución artística. El invitado explica que han intentado desmarcarse de la recurrente etiqueta de grupo de humor, un encasillamiento que a menudo resta valor a la calidad musical y a la complejidad de las composiciones en el mercado nacional. Para el quinteto madrileño, el sarcasmo sigue siendo una herramienta, pero ahora convive con pasajes mucho más oscuros y reflexivos.

Durante la conversación se analiza la dificultad intrínseca de trasladar la ironía al formato de canción. Javi apunta que hacer comedia musical es un reto mayúsculo, especialmente en una época marcada por el ofendidismo social y la susceptibilidad de las audiencias. Según el artista, resulta fundamental reividicar la risa y la autocrítica, elementos que actúan como un bálsamo frente a la rigidez con la que se juzgan muchas propuestas creativas hoy en día.

La lírica de Parquesur destaca por la inclusión de personajes reales en sus composiciones, como es el caso de su conocido tema dedicado a Lance Armstrong o las menciones a figuras del cine español como Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar. Javi defiende que el uso de estas referencias culturales se realiza siempre desde una perspectiva satírica pero respetuosa, buscando la complicidad del oyente sin caer en la descalificación personal.

La banda también repasa la intensidad de sus directos, caracterizados por una fuerte carga teatral. El vocalista comparte algunas anécdotas de su gira, incluyendo un surrealista episodio en un festival de Burgos donde un espectáculo pirotécnico ajeno interrumpió el comienzo de su concierto. Esta puesta en escena casi dramática es, según el cantante, un elemento indispensable para conectar con el público y hacer que cada concierto sea una experiencia irrepetible.

Con la mirada puesta en los próximos meses, Parquesur afronta una importante gira veraniega que les llevará a escenarios de toda la geografía nacional, como el prestigioso festival Cruïlla de Barcelona. Además, el grupo ya tiene confirmada una cita ineludible para el próximo otoño en la emblemática sala madrileña La Riviera, consolidando su crecimiento en cuanto a poder de convocatoria y número de seguidores.

El programa de esRadio concluye con la reproducción de Google Fotos, uno de los cortes más destacados de su nuevo trabajo discográfico. Felipe Couselo despide al invitado agradeciendo su cercanía y reivindicando el papel de bandas como Parquesur, que demuestran que el rock nacional sigue vivo y es capaz de renovarse sin perder la independencia creativa ni el compromiso con su propio mensaje.