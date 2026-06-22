De su padre cura a su padrino José Bono: el "agotamiento" de Rozalén

Durante la reciente visita del Papa, en uno de los actos durante su estancia en Madrid, se produjo la actuación de varios cantantes en el WiZink Center, entre ellos Rozalén, que interpretó Y busqué. Para la cantautora manchega fue un momento especial al participar en un evento religioso, máxime ante la presencia de Su Santidad.

María de los Ángeles del Carmelo Rozalén Ortuño, natural de Albacete, nacida el 12 de junio de 1986 —ha cumplido, por lo tanto, estos díais treinta y ocho años—, es hija de un sacerdote secularizado. Comentaba que ella vino al mundo gracias a su madre, enamorada de su progenitor cuando era sacerdote en Letur, pueblo albaceteño donde Rozalén pasó su infancia y adolescencia.

El entonces cura Cristóbal Rozalén, que era de Balazote (Albacete), ejerció un tiempo su sacerdocio en ese pueblo, Letur, situado en la sierra del Segura. Y allí, como decimos, comenzó a fraguarse la amistad íntima entre la madre de la futura cantante y el padre Cristóbal, quien, convencido del paso que iba a dar al abandonar los hábitos, no dudó en pedir al Vaticano su secularización.

Cristóbal Rozalén, ya integrado en la vida civil, fue asesor de José Bono, a la sazón presidente de Castilla-La Mancha. Tal fue esa colaboración estrecha entre ambos que el político manchego aceptó el padrinazgo de la hija de su amigo, quien, en el transcurso del tiempo, se vio convertida en una de las cantautoras pop más conocidas.

La afición musical de Rozalén le vino desde chica. Ya su padrino, José Bono, le había regalado una guitarra con la que fue aprendiendo canciones de moda que escuchaba en las voces de su abuela y su madre. Apenas contaba siete años cuando formó parte de la rondalla del barrio de Fátima albacetense. También se servía de la bandurria, permaneciendo nueve años en esa agrupación.

La primera de sus actuaciones fue en la iglesia de Letur. Con catorce años firmó su primera composición. Y en adelante, no dejó de urdir nuevas creaciones. Llegada la hora de entrar en la Universidad de Murcia, eligió la carrera de Psicología. Uniendo esos estudios con su vocación artística, realizó un máster de musicoterapia que le sirvió, entre otras cosas, para ayudar con sus canciones a los enfermos de Párkinson, quienes encuentran una sensación placentera cuando escuchan determinada música, según cada caso.

Esa misma dedicación de Rozalén la ha extendido a grupos de exclusión social. No habrá sido, tal vez, la primera en España, pero se reconoce su atención a quienes padecen sordera, para quienes se sirve desde hace años de una experta en comunicación con quienes no hablan ni oyen. Beatriz Romero es quien, en presencia de Rozalén, cuando va desgranando sus canciones, traduce con signos cada frase dirigida a los sordomudos.

Fue a partir de 2012 cuando Rozalén grabó sus primeras canciones, a partir de su debut con 80 veces. Y en ellas la cantautora manchega ha vertido sus letras de poesía y contenido social. No es una intérprete de las llamadas comerciales y, sin embargo, ha conseguido en sus quince años de carrera el respeto y admiración de sus compañeros y el numeroso público que la sigue.

Precisamente, por su intensa dedicación profesional, sus muchas galas, los viajes dentro y fuera de España, que no le dejan mucho tiempo, como desearía, para componer, decidió que este año fuera sabático. Necesita descansar "por agotamiento emocional".

Las satisfacciones que ha recibido en esos quince años en los escenarios se nublaron en su vida familiar cuando en 2022, inesperadamente, su padre falleció a consecuencia de un infarto de miocardio: "Fue un hombre de paz y mediador, con su vocación intacta. Cuanto más sé de él, más me sorprende su humanidad".

Convive Rozalén con su pareja, el periodista Daniel Ayllón, con responsabilidad como comunicador en empresas públicas. Tienen una casa de campo en Valdemorillo (Madrid) pero también en Letur, que es donde, recordando su niñez, ella acude cuando necesita un lugar tranquilo para "ponerse las pilas", como es su caso este año.