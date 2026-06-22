Descubren por casualidad una obra inédita de Mozart confiscada durante la Revolución Francesa

Una obra desconocida de Wolfgang Amadeus Mozart ve por fin la luz 234 años después de su muerte. La Biblioteca Nacional de Francia ha rescatado una partitura inédita del compositor, que será estrenada en París en un hallazgo que reabre el catálogo del genio austriaco en pleno siglo XXI.

El manuscrito de 44 páginas fechado en 1778 está compuesta por siete piezas breves para flauta y arpa, resulta especialmente llamativa por la inusual combinación de instrumentos, poco frecuente en el repertorio del propio Mozart.

El descubrimiento fue revelado por la emisora France Musique y se produjo casi por casualidad. Durante una revisión de documentos antiguos, el conservador François-Pierre Goy identificó el estilo del compositor en un cuaderno olvidado. "Reconozco la escritura de Mozart: su manera de trazar los corchetes; las claves de sol redondeadas y curvadas hacia adelante; y las dobles barras finales con calderones abajo y arriba", explicó a Le Monde.

La autenticidad del manuscrito fue confirmada tras consultar a varios expertos, entre ellos Laurence Decobert y Armin Brinzing, director de la Biblioteca Mozartiana de Salzburgo, despejando cualquier duda sobre su origen.

"Este hallazgo es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas"

La obra se sitúa en 1778, año en que Mozart vivió en París. Sin embargo, no todo el contenido puede atribuirse exclusivamente al músico. Algunas partes parecen haber sido escritas por Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, alumna del compositor e hija de un aristócrata aficionado a la flauta que contrató a Mozart como profesor.

Los investigadores creen que el manuscrito pudo llegar a la Biblioteca a través de las confiscaciones de la Revolución Francesa, cuando bienes de familias nobles, como los Guînes, fueron requisados antes de su exilio.

El presidente de la institución, Gilles Pécout, subrayó la relevancia del descubrimiento: "Según los especialistas, este hallazgo es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas". Más allá de su valor histórico, las piezas amplían un catálogo relativamente limitado para esta formación instrumental.

Aunque la partitura ya ha sido grabada, su estreno en directo no llegará hasta este domingo, cuando se interpretará en la Sala Oval de la biblioteca con motivo de la Fiesta de la Música, un evento que cada año llena París de conciertos y actividades. Esta vez, entre el bullicio habitual, sonará una melodía que llevaba siglos esperando su momento.