Ronnie Wood, de Rolling Stone, carga contra la cultura de la cancelación: "No podemos ser libres con las palabras"

Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, ha criticado "esta condenada era" en la que, según su opinión, "no podemos ser libres con nuestras palabras". A sus 79 años, ha concedido distintas entrevistas de cara al lanzamiento de Foreign Tongues, el vigesimoquinto álbum de estudio de la formación que verá la luz el 10 de julio.

El músico, en una entrevista en El País, se refirió a la controversia generada sobre la cancelación de canciones clásicas como Brown Sugar: "Es una de nuestras mejores canciones. Brown Sugar son solo palabras, no es nada personal, no entiendo por qué es mejor no tocarla". Sobre la cultura de la cancelación actual, el músico reflexiona: "Vivimos en esta condenada era en la que no podemos ser libres con las palabras. Uno no quiere hacerle daño a nadie cuando le llama ciertas cosas, es solo una expresión. Pero de repente te dicen: 'no puedes decir eso'. Y tú te quedas: 'no lo sabía, no quería ofender'".

Su postura ante este panorama es pragmática. "Es mejor respetar las reglas. De lo contrario, la gente puede acabar con tu carrera. Si dices algo equivocado, es ya: 'Boicot, estás fuera'", aseguró en El País.

El disco surge apenas tres años después del aclamado Hackney Diamonds, que rompió una sequía de casi dos décadas sin material inédito. Según Wood, este nuevo trabajo supone un salto de calidad. "Definitivamente, no se nos está agotando la creatividad. Hemos elevado el nivel y eso es lo que nos da el entusiasmo para continuar. Siempre buscando cómo llegar más alto, la ambición de ir más allá", declaró a El País.

El responsable de este renovado sonido es, nuevamente, el productor Andrew Watt. Para Wood, la clave del éxito reside en la disciplina del neoyorquino. El álbum contará con colaboraciones de lujo como Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), pero la participación más especial para el guitarrista es la de Charlie Watts en el tema Hit Me On The Head.