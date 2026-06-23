Arranca la séptima edición del festival Música Antigua Madrid

Este año, los seis conciertos únicos del festival Música Antigua Madrid están focalizados en la interpretación histórica con instrumentos originales. Todos los recitales comenzarán a las 19:30 y previamente los músicos ofrecerán una pequeña introducción al repertorio sobre el escenario. Además, están programadas actividades paralelas como charlas y talleres.

La séptima edición va a realizar un amplio recorrido por el patrimonio musical del barroco de la mano de las formaciones El Gran Teatro del Mundo, Camerata Iberia, Brezza, Echo et Dulce, Andreas Prittwitz con Lookingback y el dúo integrado por los hermanos Pablo y Daniel Zapico.

La comisaria del ciclo, Mónica H. Totland, que ha sido entrevistada en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, indica que "desde su primera edición en 2019, el festival ha experimentado un crecimiento constante, convirtiéndose en un referente dentro del panorama cultural madrileño y reuniendo cada vez más público". Organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el ciclo mantiene, según Totland, "su esencia dirigida a la recuperación y difusión del patrimonio musical universal y su objetivo de ofrecer repertorios poco habituales y de enorme valor artístico". También confirma que "la programación continúa centrada principalmente en agrupaciones españolas, otorgando prioridad a artistas nacionales de reconocido prestigio internacional" y que "los conjuntos participantes están especializados en la interpretación histórica con instrumentos originales o recreados con criterio historicista". Todo ello con el objetivo de "rescatar y dar nueva vida a obras fundamentales de los siglos XVII y XVIII".

Una programación de máxima calidad

El recorrido musical comienza el martes 23 con El Gran Teatro del Mundo. Dirigido por Julio Caballero, esta formación especializada en el barroco francés abrirá el ciclo con De Roma al mundo, un programa inspirado en la influencia de Arcangelo Corelli y sus seguidores.

La segunda jornada estará protagonizada por Camerata Iberia, liderada por Juan Carlos de Mulder y acompañada por las sopranos Agnieszka Grzywacz y Manon Chauvin. Su propuesta, Barroco del Perú, recuperará las músicas que sonaban en el antiguo Virreinato del Perú durante los siglos XVII y XVIII.

El jueves llegará el turno de Brezza, uno de los ensembles más versátiles de la escena historicista actual, que presentará Cuadratura, un programa dedicado al violinista y compositor francés Jean-Baptiste Quentin le Jeune, pionero del cuarteto en Francia.

El viernes, Echo et Dulce, conjunto fundado y dirigido por la flautista Tamar Lalo, ofrecerá The Celebrated Sammartini, un homenaje al compositor italiano Giuseppe Sammartini y a la sofisticación de la música de cámara del Barroco tardío.

La programación continuará el sábado con Lookingback, el principal proyecto de Andreas Prittwitz. Su propuesta Panamericana explorará los intercambios musicales entre Europa y América a través de un viaje sonoro que combina música antigua, instrumentos tradicionales y ritmos populares.

El festival se despedirá el domingo con los hermanos Pablo y Daniel Zapico, destacados especialistas en tiorba, archilaúd y guitarra barroca. Su programa, The Filippo Dalla Casa Collection, recuperará las últimas sonatas compuestas para estos instrumentos, ofreciendo una mirada al tránsito entre el Barroco y el Clasicismo.

Actividades paralelas

Más allá de los conciertos, todos programados a las 19:30, el festival refuerza su dimensión divulgativa con una serie de propuestas complementarias. Antes de cada recital, los propios músicos introducirán al público en los aspectos históricos, artísticos y culturales de las obras interpretadas. Además, se celebrarán charlas y talleres, entre ellos la conferencia Corelli y su legado, impartida por Rodrigo Guerrero, y un taller de rasgueo a cargo de Pablo Zapico.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de participar en encuentros informales con los intérpretes al finalizar cada concierto, favoreciendo un contacto directo entre artistas y público.

La programación de este año discurre por el rico patrimonio musical barroco y por aquellos repertorios que anticiparon géneros tan arraigados en la tradición española como la zarzuela. Un viaje a las cortes, corrales de comedias y teatros de los siglos XVII y XVIII que permitirá redescubrir la riqueza de una música que sigue emocionando siglos después de su creación.