Kase.O: "Si eres facha, te jodes y no escuchas rap"

Una década después de El círculo (2016), el rapero de Zaragoza Javier Ibarra, más conocido como Kase.O, regresa al panorama musical con Camisa de fuerza bajo el eslogan de "la libertad de incomodar". "He querido mirar hacia fuera, hablar de los demás. Buscaba sanar ciertos traumas, no soy el superhéroe que había pintado en mis discos", aseguró durante la presentación del proyecto en Madrid.

El rapero quiso entrar de lleno en el debate sobre la supuesta "derechización" del rap, un fenómeno espoleado por la entrada al género de discursos alejados de la tradicional matriz de izquierdas. Kase.O se sintió en el derecho de decidir quién puede y quién no escuchar ciertos tipos de géneros. "Si eres facha, te jodes y no puedes escuchar rap. Todo no se puede. Este es un movimiento antirracista porque nuestros ídolos están racializados. Tenéis un montón de música para hacerlo. Aquí, en cambio, no sois bienvenidos. No hace falta que nos peguemos de hostias, pero es raro".

Con estas declaraciones, el rapero cierra la puerta al oyente que no se alinee con su dogma, convirtiendo la pretendida "libertad de expresión" en un club privado con derecho de admisión.

"Me gusta creer que soy un artista de culto. A mí me viene bien que ahora las canciones sean más cortas porque así curro menos. No obstante, también hago melodías de cuatro minutos. No siento ninguna presión. Todo me viene bien. Ojalá sacar una canción guapísima al mes, pero no tengo esos brotes de inspiración", añadió.

Desgaste

Las canciones de su nuevo proyecto, suspendidas entre el miedo y la contradicción, intentan canalizar todo aquello que le enfada, según contó. El propio proceso de gestación del disco deja entrever un evidente desgaste: "He acabado muy cansado del proceso creativo, pero ya estoy pensando cosas guapas de cara a la gira. No quiero conciertos convencionales, sino algo más teatral".

Para blindar esta propuesta, Kase.O se ha rodeado de la vieja guardia: R de Rumba, Hazhe, Animoss, Sabio.Beats y NicoJP en las máquinas, y las voces de N-Wise, Evaristo, Nach, Zatu y sus antiguos compañeros de Violadores del Verso.

Su gira arrancará el próximo 16 de enero en La Coruña, y continuará por Barcelona (29 de enero), Zaragoza (20 de febrero) o Madrid (27 de febrero).