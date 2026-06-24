La polémica contestación de Dani Martín a una niña que pedía subir al escenario en su concierto

Las redes sociales se han echado contra el cantante Dani Martín por las palabras que le dedica a una niña durante uno de los últimos conciertos de su gira "25 P*t*s Años".

Según se puede comprobar en los vídeos compartidos por varios usuarios, entre el público aparece una niña subida a hombros de una mujer que, con evidente ilusión, sostiene una cartulina en la que se lee: "¿Me subes al escenario?".

La menor aparece incluso en las pantallas del concierto, que la enfocan cuando Dani Martín comienza a dirigirse a ella, aparentemente en tono de broma. "Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Tú quieres ya. Es que las cosas no pueden ser cuando tú digas", le dice, mientras que la niña asiente que sí quiere subir.

Entre el público se escuchan risas nerviosas. Mientras, el cantante continúa: "Estás muy mal educada, claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien y ya haces lo que tú quieras. Que te crees que soy yo, ¿un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien, un aplauso".

Tras eso, la niña baja de los hombros de la mujer que la sostiene. Según varios testimonios difundidos en redes sociales, finalmente no llegó a subir al escenario.

¿Y como vais a defender esta actitud ahora? Este tío se pasa, no sé quién se cree hablándole a si a una niña que le tiene como referente musical y que solo quiere cumplir un sueño. Si no quieres hacerlo ok aunque lo leas, la ignoras y punto. https://t.co/lu0qMtIWhK — 𝐢𝐝𝐢🦋 (@wildestidi) June 23, 2026

El vídeo ha sido muy difundido en redes sociales y numerosos usuarios han cuestionado el tono y la actitud del cantante hacia la menor. "Es una puta niña y su fan, se me caería la cara de vergüenza de decirle eso, aunque sea en broma", escribe uno.

"¿Y cómo vais a defender esta actitud ahora? Este tío se pasa, no sé quién se cree hablándole así a una niña que le tiene como referente musical y que solo quiere cumplir un sueño. Si no quieres hacerlo ok aunque lo leas, la ignoras y punto", dice otro.