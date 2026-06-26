De la cárcel y la ruina a cantante: la enésima reinvención del exculé Ronaldinho

Ronaldinho, quien fuera un extraordinario jugador del Barcelona e internacional brasileño, se acaba de estrenar como cantante con un extenso doble álbum de canciones de muy diversos ritmos y un estilo ecléctico. Su vida, al margen de sus éxitos deportivos, estuvo marcada por su indisciplinado carácter, con una etapa en la que estuvo arruinado y otra en la que permaneció unos meses en la cárcel acusado de falsificar pasaportes. Los negocios le son ahora favorables. Sentimentalmente ha tenido infinidad de novias, pero jamás ha querido involucrarse seriamente con ninguna. Se mantiene soltero.

Llamado Ronaldo de Assis Moreira, vino al mundo hace 46 años en Porto Alegre, Brasil. No hace mucho que se dio a conocer el documental Ronaldinho: el único, donde a través de la plataforma Netflix, en formato miniserie, repasaba su infancia, sus triunfos en el fútbol y el episodio de su detención y encarcelamiento en Paraguay en 2020.

Técnica y magia adornaron la figura deportiva de Ronaldinho, de ahí que le endosaran el sobrenombre de O Bruxo (el Mago). Centrocampista y extremo izquierdo que a lo largo de su carrera vistió la camiseta de grandes clubes europeos, como el Paris Saint-Germain, AC Milan y el Barcelona, donde jugó tres temporadas, la primera de ellas en 2003. Con el brasileño en la delantera, el equipo azulgrana obtuvo excelentes resultados. Siempre llevaba su abundante cabellera sujeta en un largo moño por detrás.

Si bien en el campo brillaba con su juego, fuera de las canchas Ronaldinho era un tipo que frecuentaba la noche alegre de las salas de fiesta y discotecas, se emborrachaba o echaba mano de algunas drogas que, poco a poco, deterioraron su forma física hasta ser causa de su retirada en 2018. Triste final de un jugador que lo había dado todo en el césped, siendo una gloria internacional de Brasil.

No supo administrar sus finanzas. De millonario pasó a tener problemas con la Hacienda Pública y a olvidarse de pagar un buen número de multas. Por eso, por su vida de crápula, pasó un periodo en el que llegó a tener en el banco apenas una cantidad irrisoria, arruinado. Fue cuando le expropiaron 57 propiedades que poseía en Brasil.

Penoso capítulo de su vida cuando, con su hermano Roberto, viajó a Paraguay, pero no los dejaron solventar su entrada en el aeropuerto de Asunción al serle requisados unos pasaportes falsos. Los enchironaron durante unos meses. Salieron a la calle no sin antes pagar una fianza de 1,6 millones de dólares, que las autoridades encontraron entre unos ahorros que el futbolista guardaba celosamente, puede que olvidados.

Con el paso del tiempo, Ronaldinho superó aquel bache y fue rehaciendo su patrimonio hasta poseer a día de hoy una fortuna estimada en 90 millones de dólares. Esa elevada cantidad corresponde a lo ganado en sus variados negocios, como el de la fabricación de una marca de cachaça, bebida alcohólica muy popular en Brasil. También recibe importantes cantidades enrolado en equipos de veteranos, como una leyenda en encuentros para solaz de los nostálgicos del fútbol del pasado.

Ha incorporado Ronaldinho una novedad a mediados de este mes de junio: su debut como cantante, con la publicación de un doble álbum —uno de 29 canciones y otro de 30— donde aparece su rostro en las portadas bajo el título genérico Camisa 10, que corresponde al dorsal que llevaba en su elástica siempre. Un montón de intérpretes han colaborado en estas grabaciones con ritmos que van desde el reguetón, el pop latino, el pop dance y otras tendencias folclóricas, algunas mexicanas.