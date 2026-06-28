Harry Styles se desploma en pleno concierto en Wembley

El cantante Harry Styles, consolidado como uno de los mayores iconos de la música pop y de la moda a nivel mundial, está marcando un hito musical con su residencia de 12 noches en Londres, actuaciones enmarcadas en la gira Together, Together.

En estos espectáculos, el artista aprovecha para repasar sus temas más emblemáticos y presentar su producción más reciente, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Sin embargo, este gran despliegue coincide con una intensa ola de calor que azota a la capital británica, un factor climático que parece haber desencadenado el percance que el intérprete vivió la última noche sobre el escenario de Wembley.

El momento del colapso

Según quedó registrado en las grabaciones difundidas por varios de los asistentes en sus redes sociales, el incidente ocurrió en los minutos finales del show. Styles acababa de cantar "As It Was", el tema elegido para despedirse de su público.

En un momento dado, el músico, que parecía exhausto, comenzó a toser y se agachó para tomar una botella de agua que se encontraba en el suelo. Tras dar un trago, se dio la vuelta dando la espalda al público, se llevó la mano al pecho y cayó desplomado.

Oh HELL no! He was struggling for REAL real pic.twitter.com/OSxiQtqBk9 — Tinaᴴ Kissco💋🪩 (@more_berries_) June 26, 2026

El artista se mantuvo acostado en el escenario durante algunos segundos, respirando de forma agitada y sin dejar de toser. Pese al susto, logró levantarse por sus propios medios y se retiró del recinto despidiéndose de sus seguidores.

Preocupación en redes

Los videos del desmayo no tardaron en hacerse virales en las plataformas digitales, donde la comunidad de fans manifestó una gran preocupación. Muchos de ellos vincularon directamente el incidente con la ola de calor que vive Londres, donde los termómetros alcanzaron los 35 °C.

De hecho, ante la severidad del clima, el equipo organizador del evento instó constantemente a los espectadores a mantenerse hidratados mediante avisos por megafonía, además de reducir el precio del agua a la mitad de su valor habitual.

Próximas fechas

Harry Styles dispone ahora de dos jornadas de descanso antes de afrontar los últimos cuatro conciertos programados de su residencia londinense. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos para el cierre de su gira, se espera que la ola de calor comience a dar una tregua e incluso se prevé un descenso de las temperaturas acompañado de chubascos.