Carminho lleva el fado contemporáneo de gira por España con su nuevo álbum

Hablar de música portuguesa es hablar, inevitablemente, de fado. Y entre las voces que mejor representan la evolución de este género en el siglo XXI destaca Carminho, una de las artistas más reconocidas de la escena musical lusa, que este año regresa a España para presentar su séptimo trabajo discográfico, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir.

La cantante y compositora lisboeta, cuyo nombre real es Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, ofrecerá una gira que recorrerá algunos de los escenarios más emblemáticos del país. El recorrido comenzará el 4 de julio en Badajoz y continuará por Valencia (11 de julio), Cartagena (21 de julio) y el Teatro Real de Madrid (25 de julio). Tras el verano, la artista actuará también en el Teatro Arriaga de Bilbao (26 de septiembre), el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (9 de noviembre) y Sevilla (20 de diciembre).

El nuevo álbum supone un paso más en la trayectoria de una intérprete que ha sabido renovar el fado sin renunciar a sus raíces. En él, Carminho explora nuevas sonoridades y mantiene un equilibrio entre la tradición portuguesa y una mirada contemporánea, una combinación que ha convertido su música en un referente internacional.

La relación de la fadista con España viene de lejos. En 2007 participó en la película Fados, dirigida por Carlos Saura, y un año después actuó en la Casa da Música durante la Expo de Zaragoza. Su popularidad entre el público español creció especialmente tras grabar junto a Pablo Alborán una nueva versión del éxito Perdóname, convirtiéndose en la primera artista portuguesa en alcanzar el número uno en las listas musicales españolas.

En los últimos años ha seguido estrechando vínculos con la música ibérica gracias a colaboraciones como la realizada junto a Rosalía en el tema Memória, incluido en el álbum Lux. Además, en 2024 apareció en la premiada película Pobres criaturas, dirigida por Yorgos Lanthimos, ampliando así su presencia en el ámbito cinematográfico internacional.

Hija de la también cantante de fado Teresa Siqueira, Carminho creció rodeada de la tradición musical portuguesa, aunque desde sus primeros años incorporó influencias de la música popular brasileña y del jazz. Licenciada en Marketing y Publicidad, decidió dedicarse profesionalmente a la música tras realizar un largo viaje alrededor del mundo, una experiencia que marcó el inicio de una carrera artística en constante evolución.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Carminho comenta que "mi madre invitaba a sus amigos para hacer reuniones de fado cuando éramos niños". Ya de mayor, "tras un año viajando de mochilera descubrí que mi vocación estaba en el fado junto a mis raíces y a mi familia". Así, "el mundo me devolvió al fado" y posteriormente "el fado me volvió a dar la oportunidad de conocer el mundo".

Desde la publicación de Fado (2009), considerado uno de los álbumes revelación del género, ha construido una sólida discografía formada por Alma (2012), Canto (2014), Carminho Canta Tom Jobim (2016), Maria (2018), Portuguesa (2023) y el reciente Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir (2025).

Con esta nueva gira, el público español tendrá la oportunidad de descubrir en directo una propuesta que combina la profundidad emocional del fado con una sensibilidad contemporánea, consolidando a Carminho como una de las grandes embajadoras de la música portuguesa en el panorama internacional.