Robbie Williams ha sorprendido este lunes por la noche a los viandantes del centro de Sevilla al improvisar una actuación junto a un músico callejero en pleno casco histórico de la ciudad.

Según ha informado EFE, el cantante británico ha estado paseando por la capital andaluza cuando se ha topado con un joven que estaba tocando la guitarra en la calle Santa María de la Blanca.

En ese momento, el artista ha decidido sumarse a la actuación de forma espontánea. Williams ha tomado el micrófono mientras el músico interpretaba los acordes de Angels, uno de los temas más conocidos del cantante.

Robbie Williams sorprende a los viandantes cantando con un músico callejero en Sevilla pic.twitter.com/jBNYthGRYO — Libertad Digital (@libertaddigital) June 30, 2026

Actuación improvisada

Ambos han interpretado la canción ante la sorpresa de quienes pasaban por la zona. Mientras algunos han continuado su camino sin detenerse, otros han sacado rápidamente sus teléfonos móviles para grabar una escena tan inesperada como singular.

Los vídeos no han tardado en circular por redes sociales a través de varias publicaciones compartidas por testigos. Entre ellas, ha destacado la de una mujer brasileña que, según EFE, ha viajado a Sevilla para asistir al concierto del artista.

Tras finalizar la improvisada actuación, Robbie Williams se ha despedido de los presentes y ha continuado su paseo por el centro de la ciudad.

El cantante actúa este martes en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, en la que será su única parada en Andalucía dentro de su gira Long 90’s Tour.