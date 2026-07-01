Adiós a Manuel Arjona, el chico tímido que rompió moldes con los abanicos de Locomía

Uno de los componentes del conjunto Locomía, Manuel Arjona, que permaneció durante treinta y cinco años en él, ha fallecido en la madrugada del martes al miércoles mientras dormía. Había estado pintando, se acostó para ya no despertar. Cuando escribimos este obituario desconocemos el resultado de la autopsia pero, por los indicios, todo hace suponer que la causa de su muerte pudo ser un ataque cardíaco. Su repentina desaparición ha dejado consternados a cuantos lo conocían: un chico tímido, muy sensible, lo que contrastaba con el espíritu rompedor de Locomía, cuya puesta en escena a mediados de los años 80 fue todo un acontecimiento en Ibiza.

El finado pertenecía a una familia conservadora y vivía en la localidad barcelonesa de Viladecans, donde procuraba ocultar su condición homosexual. Hasta que un verano se fue a Ibiza, donde a poco de llegar se encontró con un mundo diferente: allí podía manifestar su condición sexual en plena libertad y no como en su pueblo, escondido y con pocos amigos.

Enseguida encontró amistades que le abrieron de par en par un mundo diferente. Uno de ellos era catalán como él, Xavier Font, y también su hermano Luis, de familia acomodada barcelonesa. Xavier pretendía crear un grupo que llamara la atención por su manera de vestir y sus excentricidades. Reclutó a otros jóvenes como él interesados en esa vaga idea. Como tenía facilidades para diseñar ropa, logró que ese clan la estrenara como si fuera carnaval. El complemento que inventó, aparte de sus peinados y el color de sus cabellos, fue el de unos abanicos de gran tamaño. Y así, los que iban a llamarse Locomía dieron la nota la primera vez que se presentaron en el local nocturno de moda, la discoteca Ku.

También, para ganarse la vida, montaron una peluquería donde a la clientela, mientras el negocio funcionó cierto tiempo, les ofrecían un surtido de llamativos peinados y adornos capilares propios de época de disfraces.

Los dueños de Ku, al contemplarlos con aquellos ropajes y unos zapatos de punta afiladísima, mientras se abanicaban entre las miradas y risas de los asistentes, no dudaron en contratarlos. Su trabajo iba a consistir en subirse de aquella guisa en unas plataformas, bailar y quedarse con el personal a base de guiños y gestos de todo tipo, y luego, si les venía bien, ligaban un rato. Un millón de pesetas cobraban al mes. Así transcurrieron para los componentes de Locomía unas temporadas, exceptuando las de invierno.

Tuvieron que aprender a cantar

Una noche acudió a Ku un personaje llamado José Luis Gil, que había desarrollado en la casa de discos Hispavox una brillante carrera para luego convertirse en productor independiente de grandes figuras. Lo fue de Miguel Bosé, José Luis Perales, Raffaella Carrà... Impresionado por el espectáculo que contemplaba de aquella formación de bailarines, vestidos con grandes hombreras, brocados y terciopelos, como si hubieran aterrizado de otro planeta, propuso al líder, el antes mentado Xavier Font, si les interesaría un contrato artístico, pero tendrían que cantar al tiempo que evolucionaran en el escenario como hasta entonces.

Llegaron a un acuerdo y Locomía, toda vez que en poco tiempo recibieron lecciones vocales de un cantante, Robert Jeantal, grabaron varias canciones de éxito inmediato, no solo en España, sino en Inglaterra e Hispanoamérica, como Taiyo, Rumba, Samba, Mambo o Locomía. Ello sucedía en 1989. Música dance podía definirse aquel repertorio, teniendo en cuenta que cantaban y danzaban al tiempo. En Madrid se presentaron en Joy Eslava y dieron la nota con su presencia, hasta entonces desconocida. Y así continuaron unos cuantos años.

Como quiera que el objeto del presente artículo era glosar siquiera superficialmente la personalidad de Manuel Arjona, digamos que esos treinta y cinco años que permaneció en Locomía fueron en distintas etapas del grupo, en el que sus integrantes cambiaron a menudo, aunque en su caso él perteneció a la primera formación del conjunto, donde era muy apreciado por su buen carácter y presencia estética.

Es importante recalcar que el productor José Luis Gil, con buen criterio comercial, les hizo saber que no debían actuar dando la sensación de ser unos mariquitas. Disimulaban, daban toques de humor a sus movimientos, pero sin ser demasiado explícitos para que no los llamaran abiertamente gais. Que lo eran, desde luego. En su vida particular, Manuel Arjona era amante del líder, Xavier Font.

Locomía atravesó periodos, ya avanzando la década de los 90, en los que las disensiones entre algunos de sus miembros eran frecuentes, enfrentados sobre todo a Xavier Font. Y fueron disgregándose, para reunirse de nuevo con otros componentes varias veces. Fracasaron en uno de sus viajes a Hispanoamérica, los denunciaron por incumplimiento de contratos y acabaron de mala manera. Aún así, todavía en 2013, Manuel Arjona trató de reagrupar con mucha ilusión otra formación de Locomía. Un año antes había sido condenado a tres años de cárcel por tráfico de drogas. Las consumía desde hacía tiempo. Por buena conducta, se redujo considerablemente su estancia privada de libertad a solo tres meses y luego el resto en situación de régimen abierto.

Se retiró de Locomía para cuidar de sus padres en Viladecans. Pudo disfrutar como muchos televidentes cuando se emitió a través de Movistar Plus el documental Locomía, donde él, queremos recalcar, fue una pieza importante. Hacía una vida tranquila en su pueblo, dedicado a la pintura. Hasta hace un día, cuando Manuel Arjona entró para siempre en el sueño eterno.