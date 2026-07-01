Alaska recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que también recogerán la mexicana Lila Downs, el cubano Pancho Céspedes, la brasileña Daniela Mercury y el dominicano Chichí Peralta.

Además, el compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo.

Estos reconocimientos a su aportación a la música latina, anunciados este martes por la Academia Latina de la Grabación, serán entregados el 9 de noviembre durante la ceremonia de los Premios Especiales de la 27 Semana Anual del Latin Grammy, que se celebrará en Las Vegas.

"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical", afirmó en un comunicado Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia.

Pionera del pop electrónico

Alaska, nacida en Ciudad de México y radicada en España, es una de las pioneras del pop electrónico en español y tiene una larga trayectoria que comenzó con el grupo Kaka de Luxe y continuó con Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama y Fangoria.

El pop electrónico de melodías majestuosas y letras contestatarias encontró en Alaska a una de sus pioneras más influyentes, destacó la Academia.

La Academia explicó que el Premio a la Excelencia Musical distingue a intérpretes por sus contribuciones artísticas a la música latina a lo largo de sus carreras, mientras que el Premio del Consejo Directivo reconoce a personas cuyas aportaciones han sido fundamentales para el desarrollo de esta.