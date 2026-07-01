Muere Victor Willis, vocalista de Village People, a los 74 años

Victor Willis, el icónico vocalista principal y miembro fundador de Village People, murió a los 74 años. El fallecimiento fue confirmado por el propio grupo a través de un comunicado emitido en sus plataformas oficiales, donde explicaron que el deceso ocurrió tras una "corta pero agresiva enfermedad". Los integrantes de la agrupación hicieron un llamado público en el que piden "privacidad para los miembros y sus familiares" durante este difícil momento.

Natural de Texas (Estados Unidos), Willis no solo fue el líder vocal del conjunto, sino también el responsable de dar vida a auténticos himnos de las pistas de baile que han logrado trascender a múltiples generaciones en todo el planeta. Entre su repertorio más destacado se encuentra el éxito mundial YMCA, una melodía imperecedera que, a lo largo de las décadas, se ha convertido en un elemento infaltable en celebraciones masivas y estadios deportivos de los cinco continentes.

La banda alcanzó su ascenso al panorama internacional a finales de los años 70 gracias a sus ritmos de estilo disco y dance con una particular puesta en escena, en la cual sus integrantes interpretaban personajes estereotípicos fuertemente arraigados en la cultura americana de la época. Dentro de este concepto visual y temático, Victor Willis asumió con maestría el rol de policía o de oficial naval.

El grupo consolidó su estatus de leyenda gracias a otros sencillos de enorme impacto comercial como Macho Man, Go West e In the Navy.

De la iglesia bautista a Broadway

Victor Willis comenzó cantando en el coro de la iglesia bautista que guiaba su propio padre. Con el paso del tiempo, recibió formación en disciplinas de danza e interpretación actoral.

Buscando consolidar su carrera artística, el músico decidió trasladarse a Nueva York para participar en gran cantidad de obras y aclamados musicales, entre los que destaca su papel en la famosa y galardonada producción original de Broadway, The Wiz.

Fue precisamente durante esa etapa en los teatros neoyorquinos cuando su destino cambió. Los célebres productores y músicos franceses Jacques Morali y Henri Belolo le propusieron liderar y grabar el álbum debut de lo que se convertiría en un fenómeno global. El nombre elegido para el proyecto, Village People, se concibió como un tributo directo al barrio neoyorquino Greenwich Village de Manhattan, un epicentro urbano ampliamente famoso por su vibrante cultura gay.