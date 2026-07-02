'Ópera a quemarropa' pone en marcha su tercera edición

Tercera edición del Festival Ópera a quemarropa, un ciclo dedicado a la ópera de cámara que se consolida como cita anual para acercar el género a nuevos públicos a través de formatos cercanos e innovadores. El encuentro tendrá lugar en Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial, tres ciudades Patrimonio Mundial, y combinará estrenos absolutos, propuestas de vanguardia y la recuperación de obras históricas.

Bajo la dirección artística de Ricardo Campelo y Ruth González, el festival da un paso más en su consolidación con el objetivo de convertirse en una plataforma estable para producir, coproducir, estrenar y favorecer la circulación de ópera de cámara dentro y fuera de la región. La programación de 2026 reúne seis producciones que muestran la diversidad y el potencial creativo de este formato, caracterizado por su cercanía entre intérpretes y espectadores y por su capacidad para explorar nuevos lenguajes escénicos.

La inauguración tendrá lugar el 3 de julio con dos propuestas. En el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, la soprano estadounidense Vanessa Goikoetxea protagonizará Klara, de Pedro Halffter, una ópera que reflexiona sobre la identidad, la inteligencia artificial y la relación entre tecnología y ser humano. Ese mismo día, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acogerá Svadba, de la compositora Ana Sokolović, una obra escrita íntegramente para seis voces femeninas a capela que recrea la noche previa a una boda. La producción podrá verse de nuevo el 4 de julio en Aranjuez.

Entre las principales novedades figura Estètica i massacre, una creación nacida en el programa Òh!pera del Gran Teatre del Liceu que amplía su formato de microópera a ópera de cámara. La producción, que podrá verse el 10 de julio en San Lorenzo de El Escorial, supone además el debut en la dirección escénica operística del actor Oriol Pla, reciente ganador de un premio Emmy por su interpretación en la serie Yo adicto.

La programación recupera también el patrimonio musical con Pericca e Varrone (La dama spagnola ed il cavalier romano), intermezzo cómico compuesto por Alessandro Scarlatti en 1714 para la ópera Scipione nella Spagna. La obra será interpretada por el conjunto La Madrileña, especializado en instrumentos históricos, los días 10 y 11 de julio.

El festival culminará los días 17 y 18 de julio con el estreno mundial de La clausura del amor, adaptación operística del texto del dramaturgo francés Pascal Rambert, con música de Reyes Oteo. La producción traslada al lenguaje musical una de las obras teatrales contemporáneas más reconocidas por su intensidad dramática.

Además de la programación artística, Ópera a quemarropa refuerza su dimensión como espacio de reflexión e impulso al sector. En esta edición celebrará la segunda convocatoria del Espacio de pensamiento, con jornadas dirigidas tanto a profesionales como al público general, y pondrá en marcha ARCA, un proyecto destinado a documentar, analizar y difundir el ecosistema de la ópera de cámara en España desde el año 2000 mediante una base de datos, una plataforma web y un informe especializado.

El festival mantiene asimismo su apuesta por llevar la ópera al espacio público con una nueva edición de La Plaza, desarrollada en colaboración con la Escuela Superior de Canto y que culminará en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares.

La identidad visual de esta edición ha sido creada por el fotógrafo Miguel Trillo, cuya mirada sobre la cultura urbana acompaña el propósito del festival de conectar la ópera contemporánea con nuevos imaginarios y públicos.

Con esta tercera edición, Ópera a quemarropa consolida su crecimiento como una iniciativa cultural de referencia en la Comunidad de Madrid, reforzando la creación de nuevas obras, la colaboración con instituciones nacionales y la difusión de un formato operístico cercano, innovador y abierto a la ciudadanía.