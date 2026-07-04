En esta sección de Prohibido contar ovejas de esRadio debatimos sobre la duración ideal de las canciones de éxito, señalando que tradicionalmente se considera que esta debe ser de unos tres minutos para su correcta difusión en radio. Se pone de manifiesto que muchas discográficas exigen versiones más cortas de temas largos para facilitar su comercialización.

El colaborador presenta una selección de canciones famosas que duran menos de dos minutos. Entre los ejemplos citados se encuentra el clásico From Me to You de los Beatles, con una duración de un minuto y cincuenta y siete segundos. También se menciona el género punk, donde los temas cortos son habituales, destacando a los Clash con su tema White Riot, de un minuto y cincuenta y seis segundos.

El debate se traslada a otros géneros, mencionando que en el pop de los noventa surgieron canciones breves muy exitosas, como Song 2 de Blur, que dura exactamente dos minutos, o Breaking Glass de David Bowie. Incluso se resalta que la canción más corta en llegar al número uno en la lista Billboard estadounidense fue Stay de Maurice Williams and the Zodiacs, con solo un minuto y treinta y seis segundos.

Hacia el final, se analiza cómo las nuevas plataformas de música y la autoproducción de jóvenes artistas han impulsado la creación de temas muy cortos de manera intencionada, ya que los oyentes deciden rápidamente si continúan escuchando o pasan a otra pista en los primeros segundos. Asimismo, se destaca que en la música electrónica el uso de software de sincronización ha reducido la necesidad de canciones de larga duració