Rels B abarrota el Metropolitano en el concierto más grande de su vida en Madrid

El artista mallorquín Daniel Heredia Vidal, mundialmente conocido como Rels B o Skinny Flakk, firmó este sábado por la noche en Madrid una página dorada en su carrera. El cantante cerró su gira internacional ante un multitudinario Riyadh Air Metropolitano, logrando el hito de llenar por primera vez un estadio en España en el concierto que él mismo calificó como el más importante de su trayectoria.

"Muchas gracias Madrid, hace tiempo que no me ponía nervioso, pero hoy estoy nervioso", confesaba un emocionado Rels B al arrancar el show, arropado por decenas de miles de seguidores entregados, en su mayoría jóvenes.

42 canciones y un repaso a una década de éxitos

Durante casi dos horas y media de concierto, el balear desplegó una ambiciosa puesta en escena que incluyó bailarines, orquestas clásicas y de ritmos caribeños, además de un escenario dinámico que se abría para recrear un estudio de música.

El show repasó su trayectoria a través de un repertorio de 42 temas. Su último álbum de estudio, 'Love love Flakk', lanzado en mayo tras su exitosa gira por Sudamérica. Sonaron temas tan celebrados como 'El mundo x ti', 'Aprendí a decir no', 'Lleva al sol' o 'Sueño'. Clásicos y grandes himnos como 'Buenos genes', 'lo que hay x aquí' y 'Un verano en Mallorca'.

Hacia el final de la noche llegó el turno de 'A mí', su mayor éxito global, que ya supera los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, desatando la euforia colectiva en el estadio.

Un desfile de invitados de lujo

El artista no estuvo solo en esta cita histórica. Sobre las tablas del Metropolitano le acompañaron grandes nombres de la escena urbana actual con los que comparte algunas de sus colaboraciones más sonadas como Cráneo, RecycledJ, Dollar, Maikel Delacalle y J Abecia.

Con un cambio de vestuario hacia un pulcro blanco total en el tramo final, el cantante de 32 años no pudo contener la emoción al ver la magnitud de lo conseguido en la capital, donde también comenzó esta gira hace más de un año en el Movistar Arena.

"Creo que ha sido el puto concierto más guapo de toda mi vida", confesó entre lágrimas y abrazándose a sí mismo antes de despedirse por todo lo alto con 'que todo siga igual,,,o que vaya mejor' y un rotundo: "Gracias Madrid, os amo".