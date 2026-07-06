Patti Smith: "Si quiero escuchar a alguien inteligente y compasivo, escucho al presidente de España"

La artista Patti Smith, galardonada con el Princesa de Asturias de las Artes 2026, ha citado como referente de persona "inteligente y compasiva" a Pedro Sánchez. En el marco de la presentación de su instalación artística Correspondences en el museo LUMA de Arlés (Francia), la estadounidense se deshizo en elogios hacia el presidente del Gobierno español.

En una entrevista en El Mundo, Smith asegura que España es "el lugar más interesante de Europa, políticamente hablando". Mientras que dice avergonzarse de Estados Unidos y Donald Trump, mira a España como un referente en el tablero político actual. "Si quiero escuchar a alguien inteligente y compasivo, escucho al presidente de España o al papa León", asegura. "Al menos Pedro Sánchez es valiente y se planta frente a países con tanto poder, dinero y fanatismo. Eso me da esperanza", añade.

Esta admiración contrasta con el profundo desencanto con el panorama político en su propio país: "La atmósfera que vivimos en EEUU es terrible. Me avergüenza, me da más rabia y tristeza de lo que puedo expresar. No soy nacionalista, soy una persona global", recoge El Mundo.

En ese sentido, consideró que sería impensable que en EEUU le concedieran un galardón como el Princesa de Asturias de las Artes 2026 . "En EEUU no me darían un premio así", dijo . "Sé que en España me queréis mucho, yo también a vosotros", agregó.