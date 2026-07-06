Una urgencia hospitalaria obliga a Pablo López a suspender un concierto: "Estoy destrozado"

Un inesperado problema de salud ha dejado sin concierto a los miles de seguidores que abarrotaban el festival Marenostrum Fuengirola en la Costa del Sol. El músico malagueño Pablo López se vio obligado a cancelar su actuación de la noche del viernes debido a un severo contratiempo médico. La notificación oficial cayó como un jarro de agua fría, ya que se emitió apenas media hora antes del inicio previsto del espectáculo.

La promotora del evento, Eternidad Eventos, lanzó un comunicado urgente en sus redes sociales apenas 20 minutos antes de la hora de inicio para explicar la situación: "Lamentamos informar que, debido a una lesión muscular grave de última hora que ha incapacitado totalmente al artista, y que se encuentra, en este momento, en el hospital, Pablo López se ha visto obligado a aplazar el evento previsto".

Siguiendo las estrictas indicaciones de los médicos para asegurar su recuperación, el intérprete tuvo que ser evacuado de urgencia a un centro sanitario. Según los sanitarios, la dolencia le impedía por completo subir al escenario y afrontar la exigencia física de su directo al piano.

Tras recibir el alta

Horas después del incidente, ya de regreso en su hotel tras ser atendido por los especialistas, Pablo López quiso dar la cara personalmente. A través de un vídeo en sus perfiles sociales, el cantante se mostró visiblemente afectado y pidió disculpas a sus seguidores: "Familia, ya en el hotel, un poquito desolado y destrozado porque es la primera vez que me pasa esto en mi vida… y que tenga que ser en mi tierra, con mi gente, en Fuengirola… en fin, lo hemos intentado hasta el último momento".

El compositor también agradeció la labor de los sanitarios y confesó la frustración de haber intentado forzar hasta el final: "Me es imposible, para no estar a la altura... He peleado hasta el último momento. Perdonadme la tardanza".

Planes de futuro

A pesar del mal trago, la organización ha reaccionado con rapidez para reprogramar la cita. El concierto se trasladará al próximo martes 30 de julio, y las entradas ya adquiridas serán perfectamente válidas para este nuevo pase.

El cantante inicia ahora una rehabilitación a contrarreloj con la mente puesta en su evolución diaria: "Mil disculpas y espero que no haya problemas en vernos el 30. Ojalá estos días, más bien por obligación que otra cosa, esté con la fuerza suficiente y, sobre todo, tener la capacidad de ponerme de pie".

Si los plazos médicos avanzan de forma favorable, el artista mantendrá intacto el resto de los compromisos de su gira veraniega.