U2 canta en español en su primer disco de estudio en nueve años

La banda U2 ha presentado su nueva canción Streets of Dreams, un tema con fragmentos en español que sirve como adelanto de su próximo disco de estudio, el primero que editan en nueve años y que verá la luz a finales de 2026. En el estribillo, la banda canta en español la frase "La calle, la calle del sueño".

El tema ha sido producido por Jacknife Lee, recuperando la esencia musical de la banda dublinesa. Este estreno coincide con el próximo 50 aniversario de la formación del grupo en septiembre, cuyo origen se remonta a un manuscrito que Larry Mullen Jr. dejó en el tablón del instituto Mount Temple Comprehensive: "Batería busca músicos para formar una banda".

Streets of Dreams ya se puede escuchar en los servicios de streaming y descarga digital. Este sencillo sigue la estela del EP sorpresa de seis canciones Days of Ash publicado a mediados de febrero.

Grabado en México

Según informó la discográfica Universal Music en un comunicado, el lanzamiento viene acompañado de un videoclip grabado el pasado mes de mayo en Ciudad de México. El rodaje coincidió con la visita de los irlandeses para la final de la Street Child World Cup 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

La filmación congregó a centenares de fans pese a una intensa tormenta con lluvia y truenos que llegó a estropear uno de los generadores eléctricos. Ante el contratiempo, una familia local permitió a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. entrar a su hogar para filmar desde el balcón de su vivienda.

Finalmente, los integrantes tocaron la pieza subidos al techo de un autobús escolar decorado con un grafiti del artista local Chavis Mármol. En el vehículo se podía leer en su parte frontal "La calle de los sueños".