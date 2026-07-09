Bonnie Tyler: una operación mal curada definió su icónica voz rasgada

Era muy conocida en España, desde luego en todo el mundo. Venía a actuar a menudo. Con esa voz rasposa que nos llegaba al alma, emocionándonos. Aún su balada más difundida, It's a Heartache, con la que triunfó en 1983, sigue siendo una referencia del pop rock de aquellos años, dramática, intensa. Se ha callado para siempre esa garganta con la que continuaba atrayendo a las multitudes que la aclamaban en su última gira, a sus setenta y cinco años recién cumplidos, que ya es mérito. Pero hubo de suspenderla en mayo último cuando sufrió una perforación intestinal. Hospitalizada en un centro médico de Faro (Portugal) donde vivía con su esposo, fue operada de urgencia, los médicos trataron de salvarla, tras un coma inducido. Después de varias semanas luchando por la vida, quien fuera en la década de los 80 una leyenda mundial del pop rock, ha dejado de existir.

Su nombre real era Gaynor Hopkins, natural del país de Gales. De familia humilde, la menor de seis hermanos, viviendo en una modesta vivienda que estaba subvencionada por el Estado. Dejó sus estudios para entregarse a la música, animada por su madre, que era amante de la ópera y componente de un coro local. Quedó segunda en un concurso donde imitó a Mary Hopkin y a Ray Charles, tal era su diversidad vocal, siendo éstos tan distintos.

Formó una banda, Imagination, con la que siendo vocalista actuaba en bares y pubs galeses, curiosamente dándose a conocer con un imaginativo seudónimo, Sherena Davis. No se entiende, cuando lo que deseaba era ser una estrella del pop, con nombre propio. En uno de esos garitos conoció al que era gerente del local, Robert Sullivan. Se hicieron novios. Sería el gran, único amor de su vida, con quien contrajo matrimonio en 1973. Ni qué decir que él la animó constantemente en su carrera. La RCA Records se interesó por ella firmándole un contrato. Los directivos la convencieron para que se buscara un nombre eufónico con el que grabar sus primeras canciones, y ella eligió el de Bonnie Tyler. Eso ocurrió a comienzos de los años 80. Cuando, inesperadamente, hubo de someterse a una intervención quirúrgica de sus cuerdas vocales.

Su médico particular le recomendó que estuviera callada unos días, pero Bonnie no le hizo caso alguno; resultado de ello es que su voz cambió radicalmente, ni ella misma la reconocía. Eso la llevó a una aparente ronquera que iba a ser la clave de su éxito. De tonalidad grave, ronca, que aquí se diría «de cazalla», por cuantos empiezan el día con una copa de ese fuerte anisado andaluz.

Y así hubo de cantar el resto de sus días, con un éxito sin precedentes, a partir de 1983 cuando colocó en el número 1 de las listas del top musical británico una balada que ha quedado para la historia: 'It's a Heartache'. Desbancó en ese puesto nada menos que a Michael Jackson con su 'Billie Jean'. Sucesivamente logró otro par de títulos entre los grandes de su repertorio: 'Total Eclipse of the Heart' y 'Holding Out for a Hero'. Este último se incluyó en la banda sonora de la película Footloose, de 1984, y también en 2004 en la de Shrek 2, lo que supuso reforzar el nombre de Bonnie Tyler, ya por entonces lejos de las novedades discográficas. Sus años de gloria fueron desde comienzos de la década de los 80 hasta ya declinar su popularidad en la siguiente, lo que no le impidió continuar sus actuaciones hasta hace pocas semanas, cuando su enfermedad le impidió ya proseguir la que ha sido su última gira.

Percibiendo que aquella notoriedad obtenida en el Reino Unido principalmente y en Estados Unidos, situó sus apariciones en escenarios de Centroeuropa, en Alemania, donde gozó de admiración, en Francia, Portugal… y España, adonde vino con frecuencia. Pasó como estrella en el recordado programa de Televisión Española Aplauso. Y recorriendo varias capitales de nuestro país, las últimas, de 2025, en Fuengirola, Alicante, Palma de Mallorca…

Tratando de recuperar aquella fama del pasado, en 2013 participó en el Festival de Eurovisión, pero sin suerte. Donde por cierto hizo amistad con los componentes de El Sueño de Morfeo, que eran nuestros representantes, con mala fortuna asimismo. «¡Que viva España!», los animaba Bonnie, que sentía mucho afecto por nuestro país.

En los últimos tiempos el repertorio de Bonnie Tyler era un tanto ecléctico pues hacía versiones de los Bee Gees, Creedence Clearwater Revival, Kiss, Bryan Adams… siempre incluyendo su 'It's a Heartache' y otros temas inolvidables. De 2021 era su última grabación: The Best Is Yet to Come.

En su biografía íntima, Bonnie siguió muy enamorada de su esposo, Robert Sullivan, ahora empresario inmobiliario, con quien convivió durante más de medio siglo. Lo único que lamentó fue no alcanzar la maternidad. Había sufrido, a los treinta y nueve años, un aborto espontáneo.

Ignoramos la razón por la que se estableciera en la ciudad portuguesa de Faro, desde donde planeaba sus giras, y allí, en un hospital, ha encontrado la muerte.