Foo Fighters y Moby tiran de nostalgia para inaugurar los diez años del Mad Cool

Mad Cool inició este miércoles las celebraciones por los diez años de su nacimiento con los roqueros Foo Fighters, que arrastraron a la masa en un concierto a pleno pulmón.

La gran mayoría de las 57.000 personas congregadas para la ocasión en el Iberdrola Music, según la organización, escucharon a Foo Fighters. Era su primera cita en Madrid desde 2017, cuando actuaron precisamente en la segunda edición de este festival y después de truncarse su concierto de 2022 por la muerte de su entonces batería, Taylor Hawkins.

La veterana banda estadounidense repasó sus grandes éxitos comenzando por 'All My Life', 'The Pretender' o 'Times Like These'. Su líder y vocalista se desgañitó tras empaparse la melena en agua.

El rock más duro

Pese a haber publicado hace muy pocas semanas un álbum nuevo, Your Favorite Toy, presentado como una vuelta a su faceta de rock más duro, el grupo ha decidido olvidarse de él y trazar una panorámica generosa de dos horas y media a toda su carrera, con temas más melódicos pero muy coreados como 'My Hero', 'Learn to Fly' o 'Walk' despachados antes incluso del ecuador.

Moby

Moby, que coincidió en horario, volvió a Madrid más de 20 años después con su electrónica envolvente. Saltó a su escenario, a solo unos pocos cientos de metros, no los suficientes para que los vatios de sus compatriotas no se colaran en su directo, al que paulatinamente más y más gente se ha unido para disfrutar de un músico difícil de ver y cuya propuesta vuelve a sonar vigente y pegadiza 27 años después de su gran disco, Play (1999).

El que figura como uno de los álbumes de música electrónica más vendidos de la historia ha sido de hecho la médula espinal de su repertorio, junto a piezas seminales como 'Go' o 'Next Is The E', al que ha sumado como guiño aquel ataque de Eminem, cuando le acusó de que "ya nadie escucha techno" y entonces llegó ese éxito total.

Como los Foo, también Moby ha decidido prescindir de sus obras más recientes para centrarse en su época dorada, hasta el punto de que no ha sonado nada posterior a su álbum Last Night (2008), dejando en su lugar más espacio a temas emblemáticos como 'Porcelain', 'Lift Me Up' o 'Feeling So Real'.

Arde Bogotó en el Mad Cool | Javier Bragado

Se produjo la visita inesperada del grupo murciano Arde Bogotá, que solo un año después de su actuación aquí ha reaparecido por sorpresa en una de las carpas, donde se anunciaban como Bigger Splash, para dar inicio a su nueva era, jugando a estar en un laboratorio de pruebas con las siglas MCGS (Manufacturas del Club de la Gente Sola) y con un repertorio trufado de éxitos y temas de su inminente próximo disco.