Muere la cantante Bonnie Tyler a los 75 años

La cantante británica Bonnie Tyler ha muerto este jueves a los 75 años, según han confirmado sus familiares a través de un comunicado. El deceso ocurrió en un hospital de Portugal, en Faro, debido a complicaciones de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.

"Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza la nota.

La artista de Gales no logró superar las complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia a la que fue sometida. Tyler tuvo que ser inducida a un coma médico y sufrió previamente un paro cardiorrespiratorio. Aunque había despertado del coma, su estado de salud continuó siendo muy delicado hasta el triste desenlace.

Bonnie Tyler (nacida como Gaynor Hopkins) construyó una de las carreras más icónicas del pop-rock mundial a lo largo de cinco décadas. Nos deja el recuerdo de su inconfundible y característica voz rasgada e himnos generacionales icónicos de la década de los 80 como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúan como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.