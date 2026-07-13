Buena Vista All Stars trae la esencia de la mejor música cubana a España

¿Quién no ha tarareado alguna vez clásicos como Guantanamera, Bésame mucho, Quizás, quizás, Lágrimas negras o Chan Chan? Esas canciones que forman parte de la memoria colectiva volverán a sonar en directo en Madrid de la mano de Buena Vista All Stars, una formación integrada por once músicos de primer nivel que mantiene vivo uno de los legados musicales más importantes del mundo.

El grupo se subirá a las tablas del Teatro Calderón de Madrid para ofrecer un concierto el miércoles 22 de julio, a las 21:00 horas, dentro de la gira internacional de presentación de su nuevo trabajo discográfico, Una noche en La Habana. Un espectáculo que rinde homenaje a la riqueza del son cubano, el bolero, el jazz latino y los ritmos afrocubanos.

La formación reúne sobre el escenario a figuras históricas y nuevas generaciones de músicos cubanos. Entre sus integrantes destacan Barberito Torres y Demetrio Muñiz, miembros originales de Buena Vista Social Club, cuya trayectoria ha contribuido decisivamente a la difusión internacional de la música tradicional cubana.

La dirección musical corre a cargo de Demetrio Muñiz, reconocido arreglista que, además de su trabajo con Buena Vista Social Club, ha colaborado con artistas de proyección internacional como U2, Coldplay, Sting, Jack Johnson, Maroon 5, Radiohead y Arctic Monkeys, demostrando la capacidad de la música cubana para dialogar con estilos tan diversos como el pop, el rock o el jazz.

Junto a ellos destaca la presencia del trompetista Manuel Machado, quien ha compartido escenario con figuras como Bebo Valdés, Chucho Valdés, Celia Cruz o Paquito D'Rivera, además de un elenco de músicos y cantantes que representan la excelencia de la escena musical cubana contemporánea. Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Machado comenta que "la música cubana sigue estando vigente llevando un mensaje de amor, nostalgia y alegría" y que en Buena Vista Social Club "convergen tres generaciones de músicos cubanos y españoles unidos por los sentimientos y la admiración", por eso "para mí es un privilegio absoluto". El célebre trompetista confirma la gran acogida que han tenido en lugares alejados de su tierra como en "Tiflis, Lyon, Dubái o Estambul", en los que han visto "como el público baila y canta las canciones", lo cual es "todo un subidón de adrenalina para nosotros".

El repertorio propone un recorrido por algunas de las composiciones más emblemáticas del cancionero cubano e hispanoamericano, entre ellas Bésame mucho, Lágrimas negras, Quizás, quizás, Guantanamera, Chan Chan, El cuarto de Tula o Candela. Cada interpretación combina el respeto por la tradición con una puesta en escena actual que acerca estos clásicos a nuevas generaciones de espectadores.

Más que un concierto, Una noche en La Habana se presenta como una experiencia musical que transporta al público a la esencia cultural de Cuba a través del ritmo, la emoción y la historia. La propuesta mantiene vivo el espíritu de una música que ha conquistado escenarios de todo el mundo y que continúa evolucionando sin perder su autenticidad.

Tras su actuación en Madrid, Buena Vista All Stars continuará su gira con conciertos en Gijón (9 de agosto) y Zaragoza (5 de septiembre), además de actuaciones en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Países Bajos y Australia, consolidando así una gira internacional que sigue llevando el patrimonio musical cubano a públicos de los cinco continentes.