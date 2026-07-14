De Tetas Frías a Afónica Naranjo: los nombres de bandas más extravagantes

En esta sección del programa Prohibido contar ovejas de esRadio se repasa una lista de grupos musicales con nombres curiosos o "cachondos", comenzando con los Barbarians of California de Aaron Bruno y Eric Stenman, conocidos por un sonido hardcore con influencias del skate.

El siguiente grupo es de Springfield, Missouri: Someone Still Loves You Boris Yeltsin, con una producción artesanal de pop indie y un nombre dedicado al político ruso.

Se presenta también a GayC/DC, una banda tributo a AC/DC que adapta temas del grupo con temática glam y LGTBI.

Otro grupo español en la lista es Afónica Naranjo, con su versión de "Amores", autopresentados como "hardcore-orquesta de pueblo".

Desde Buenos Aires llega Fran Psiquiatra, una banda que hace una mezcla de punk rock, funk y blues.

La banda malagueña Loncha Velasco, activa desde 2017, fusiona rap y punk.

A través de Instagram se descubre a Aliento a Metadona, que comparte temas con la banda Fractura de Escafoides.

Por otro lado, la banda uruguaya Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol combina rock alternativo, jazz experimental, música electrónica y ritmos tradicionales.

El grupo español de tecno-fiesta rock Langostino Smith, autodefinido como "boyband de tres feroces crustáceos", presenta su tema "Mi novia es la fea del pueblo".

En el disco "Los tacones de papá" del año 2013 se encuentra el tema "Crispis con Zetas" del grupo ecléctico Pandemoldium.

Finalmente, los mallorquines Fundación Francisco Frankenstein muestran un sonido punk garajero con influencia de los Ramones en su tema "Sobremesa".

La sección cierra con el trío barcelonés Tetas Frías, también conocidas como "Frigotetas", quienes interpretan punk irreverente y macarra con letras cotidianas.