Jay-Z lidera la lista de los músicos más ricos del mundo con una fortuna de 2.800 millones

Las cifras que perciben por sus actuaciones algunos cantantes internacionales son absolutamente descomunales. La revista Forbes es la más fiable en estimar cuál es el patrimonio de esos ídolos. Y en la lista que ha publicado recientemente aparece el rapero Jay-Z como el más rico de todos los cantautores norteamericanos —que es como decir de todo el mundo—, con un patrimonio cifrado en 2.800 millones de dólares.

¡Como para retirarse y no dar un palo al agua durante el tiempo que le quede de vida! Pero el tipo no arroja la toalla, continúa actuando, grabando canciones rap y vigilando sus variadas inversiones, puesto que es un hábil empresario de marcas de bebidas alcohólicas, moda y tecnología, amén de ser propietario de un equipo de basket. Preguntado por cuánto acumula, Jay-Z no se cerró en banda: "Yo no soy un hombre de negocios: yo soy un negocio".

Casado con Beyoncé, la artista que más premios Grammy ha reunido en su carrera musical, tampoco a ella le van mal sus espectaculares espectáculos, aunque lo ganado con ellos y sus empresas no le llega siquiera a la mitad de lo que reúne su marido: 1.000 millones de dólares, cantidad que tampoco está mal para ir tirando por esta vida, cada vez más cara. Es posible que el matrimonio, al casarse, hiciera un contrato con separación de bienes. Nunca se sabe si un día se divorciarán y, de no tenerlo, con propiedades comunes, mantendrían largo tiempo sus diferencias legales.

Swift y Springsteen

Taylor Swift lleva un tiempo encaramada en los primeros puestos de las artistas del pop que más cobran en la actualidad. A ello llegó tras culminar su gira mundial The Eras Tour, que le reportó una millonada. Entre lo que ganó y añadiendo sus derechos como autora de su repertorio, se calcula que ha reunido un patrimonio de 2.000 millones de dólares.

Esa mareante cifra de la líder mundial femenina del pop es la misma que obra en poder de Bruce Springsteen. El Boss es un veterano del pop-rock; justo es que por tantos discos grabados y tantas actuaciones mundiales en directo haya ahorrado tan significativa cantidad de dólares. Se los ha ganado a base de trabajar duro en el llamado show business.

A Paul McCartney le adjudican un capital de 1.200 millones de dólares. No es que a uno le parezca poco, mas conocida la personalidad artística del exbeatle, que lleva además varias décadas actuando como solista o al frente también de su banda, sin dejar de componer canciones, creemos que su riqueza es mucho mayor. Bien que hace tiempo vendiera a su antigua casa de discos los derechos de aquellas sensacionales canciones firmadas junto a John Lennon, al 50 % cada uno. Pero lo que percibió fue una elevadísima cantidad de libras esterlinas que, junto a sus ahorros, es más que posible que superen con gran ventaja esos 1.200 millones de dólares que Forbes le otorga.

Muchos otros ídolos conocidos del pop internacional tienen sensiblemente menos pasta gansa, por lo que dejamos aquí esa millonaria lista de los más ricos del escalafón musical.