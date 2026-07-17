La canción que John Lennon compuso en Almería basada en su infancia en un orfanato

Hay en una céntrica y recoleta plaza en Almería, la de las Flores, la escultura que representa a John Lennon sentado en un banco tocando la guitarra. Me he sentado unas cuantas veces allí, de madrugada, en silencio, contemplando esa figura con gafas, lentes que le han quitado varias veces —supongo que o gamberros o fanáticos— y que el Ayuntamiento repone una y otra vez con celeridad. Me parece escuchar la hermosa canción que el beatle compusiera en 1966 en los alrededores de la capital andaluza, en un descanso de la película que lo trajo a Almería, Cómo gané la guerra: Strawberry Fields Forever (Campos de fresas por siempre). Está basada en su triste infancia, cuando jugaba en el jardín de un hogar infantil del Ejército de Salvación llamado Strawberry Field, lo que lo llevó a escribir aquel título.

"Vivir es fácil con los ojos cerrados malinterpretando todo lo que ves. / Se está volviendo difícil ser alguien, pero todo se soluciona. / No me importa mucho. / Campos de fresas por siempre…".

'Cómo gané la guerra'

John Lennon fue coprotagonista del antes citado filme, Cómo gané la guerra, que dirigió el célebre cineasta británico Richard Lester. Una sátira antimilitarista acerca de un pelotón de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte del rodaje transcurrió en parajes almerienses —las playas de Carboneras, las dunas de Cabo de Gata, el aeródromo de Tabernas, entre otros lugares— y luego otras secuencias en Madrid, Algeciras, Bilbao y Santander. Los inicios fueron a partir del 20 de septiembre de 1966. Se filmaron secuencias de batallas históricas: Dunkerque, Dieppe y El Alamein. John Lennon, como combatiente, vestido de uniforme verde, estaba muy concentrado en su papel.

En los descansos del rodaje, John Lennon fue pergeñando su canción. Sería una de las más queridas por él de su repertorio. Él la ensayó en un magnetófono y no la grabó hasta un año más tarde, apareciendo en un disco single junto a Penny Lane.

Almería

La presencia de Lennon en Almería supuso gran publicidad para la película, aunque las docenas de reporteros que se desplazaron al rodaje estaban más interesados en la propia figura del cantante y compositor y en su vida íntima. Acostumbrado a dormir en lujosas suites de hoteles de cinco estrellas, el beatle hubo de adaptarse a la carencia de ellos en Almería, primeramente en uno modesto en la playa céntrica del Zapillo y luego ya en una finca, más confortable, donde se encontraba acompañándole su entonces mujer, Cynthia Lennon, disponiendo de un Rolls-Royce espectacular con chófer. El día de su cumpleaños, Lennon contó con la presencia de su compañero, Ringo Starr. Un guitarrista local fue contratado para animarlos durante una fiesta flamenca.

John Lennon contaba entonces veintiséis años. Atendió a los periodistas, algunos de uno en uno, cordialmente. Se le recuerda en Almería y allí donde compuso su citada canción es hoy la Casa del Cine, lugar lleno de recuerdos tanto del músico, de su película y de otras muchas, entre carteles y objetos relacionados con Almería, capital llamada 'plató de cine' en acertada denominación.