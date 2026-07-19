El dilema de la IA en la música: ¿domina la máquina o el ser humano?

La undécima entrega de Autoreverse nos sumerge en una profunda reflexión musical sobre la disyuntiva entre el hombre y la máquina, un dilema que cobra especial relevancia en la era de la inteligencia artificial. A través de una selección que transita por el techno, el post punk, el synth pop y el swing, el programa analiza cómo la tecnología se integra en el proceso creativo.

El recorrido comienza con un viaje que explora la fusión de elementos orquestales emulados por sintetizadores y ordenadores, rompiendo progresivamente hasta culminar en un drop de pura electrónica que funciona como un himno de pista de baile. Este juego entre lo analógico y lo digital plantea si la música está verdaderamente dominada por las máquinas o si el ser humano sigue siendo el conductor indispensable.

A continuación, el programa se adentra en el trabajo de productores de renombre como el alemán Uwe Schmidt y su alias Atom TM con el tema Ich bin meine Maschine (Yo soy mi máquina). Este corte explora conceptos de filosofía cibernética, recogiendo el testigo del clásico The Man-Machine de Kraftwerk. El sonido de Schmidt, potente y limpio, lo consolida como uno de los grandes referentes del techno en directo, capaz de conjugar la electrónica más pura con ritmos latinos bajo su otro alias, Señor Coconut.

El contraste llega de la mano de la guitarra en la música de Neil Young y su mítica distorsión de finales de los setenta en Into the Black, el cierre de su álbum conceptual Rust Never Sleeps. El programa nos muestra la dualidad de este clásico al presentarlo primero en su desgarradora versión distorsionada y, posteriormente, en la sutil reinterpretación realizada por Chromatics, el proyecto de synth pop de Johnny Jewel, caracterizada por atmósferas lánguidas y sintetizadores melancólicos.

En el terreno de la combinación de guitarras y sintetizadores, la banda australiana Severed Heads es rescatada con su experimental Dead Eyes Opened, un claro referente estético y sonoro para productores contemporáneos de techno industrial y de baile. Esta conexión de herencia post punk y electrónica de vanguardia se complementa con la presencia de Editors y su enérgico Papillon, un himno constante que fusiona la actitud del rock con la precisión de las cajas de ritmo.

El tramo final de la cinta nos depara una sorpresa con el trabajo del crooner Richard Cheese y su banda Lounge Against the Machine, quienes deconstruyen grandes éxitos de la cultura alternativa. En esta ocasión, el programa destaca su versión swing de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, una reinterpretación sofisticada que prescinde de la tecnología para devolver el protagonismo al factor humano y la instrumentación clásica.

La emisión se despide con una versión eurodance de Get-Up a cargo de Double You, antes de dar paso a la remezcla del productor Tiga (bajo su alias Tiga & Zyntherius) del clásico Sunglasses at Night de Corey Hart. Esta combinación de nostalgia ochentera y ritmos de club para la mítica serie de mezclas DJ-Kicks del sello K7 despide un programa dedicado a los límites de la creación humana frente al potencial de las máquinas.