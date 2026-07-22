La respuesta más ácida de Robbie Williams a quienes lo acusan de consumir drogas en el Mundial

La gran final del Mundial de Fútbol contó con diversas actuaciones musicales que animaron el ambiente antes y durante el encuentro disputado en el MetLife Stadium entre España y Argentina.

Entre los músicos invitados destacó el británico Robbie Williams, quien protagonizó un episodio bastante insólito ante los medios. Las imágenes corrieron como la pólvora en redes sociales, donde varios usuarios lo acusaron de presuntamente haber consumido cocaína en plena transmisión.

Sucedió durante una entrevista previa al partido. En plena conversación con los comentaristas del canal Magenta TV, un pequeño comprimido blanco salió despedido de su boca o su nariz, no se ve claramente, e impactó contra el micrófono. Al intentar quitarlo, el artista tuvo la mala fortuna de despegarlo hacia su frente, lugar donde permaneció adherido hasta el corte de la señal.

Como era de esperar, la escena se volvió viral rápidamente. Muchos internautas especularon con la posibilidad de que se tratara de alguna sustancia ilícita, en parte por los antecedentes del propio cantante, quien ha contado que tuvo que asistir a rehabilitación para combatir sus adicciones.

La aclaración del artista

Dos días más tarde, el propio Robbie Williams recurrió a su cuenta oficial de Instagram para salir al paso de los rumores y negar categóricamente el uso de drogas durante el evento.

"Quiero disculparme por el objeto que cayó en el micrófono. Fue profundamente poco profesional", comienza diciendo utilizando su característico sentido del humor. "La gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo varios más", añadió.

Para dar por cerrado el tema, mostró a la cámara dos pastillas idénticas a la del incidente y aclaró que no eran más que simples caramelos mentolados.