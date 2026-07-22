Muere Joan Roca, bajista de Antònia Font, a los 53 años

Joan Roca (Palma, 1972), bajista de la banda mallorquina Antònia Font, ha muerto este miércoles, según han confirmado a EFE fuentes del entorno del músico.
Joan Roca formaba parte del popular grupo mallorquín, fundado en 1997, conjuntamente con Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa y Pere Debon.
El grupo se consolidó como uno de los más influyentes del pop en catalán, con un estilo caracterizado por melodías festivas y letras humorísticas, poéticas, surrealistas y fantasiosas. Tiene ocho álbumes.
Separación y reencuentro
La banda se separó en 2013, después de 16 años de carrera, aunque volvió a reunirse y en 2021 anunció nuevas canciones y conciertos para 2022.
El bajista fallecido también participó en otros grupos como Geometrical Sardine, Dinamo, U Jazz, Quartet o Ensemble ACA.
Condolencias
La presidenta balear, Marga Prohens, ha manifestado a través de la red social X todo su afecto a la familia, amigos e integrantes de Antònia Font.
"Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reír y soñar, por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música. Tus notas y tu legado perdurarán para siempre", ha indicado Prohens.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha lamentado la muerte del bajista, que ha considerado una noticia "terrible".
"Perdemos a un artista excepcional y una gran persona. Su música con Antònia Font forma parte de la banda sonora de muchas vidas y también de la identidad cultural de nuestras islas. Mi afecto a su familia y a sus compañeros. Gracias por tanto, Joan. Descansa en paz", ha escrito en su cuenta de X.
A las condolencias por la muerte del músico se han sumado otros dirigentes políticos como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien ha hecho alusión a la "huella que perdurará por siempre" que deja su talento.